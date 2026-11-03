快訊

人口探底／零付費翻轉移工市場 長照家庭憂搶不贏製造業致照顧空窗

她來自遙遠國度曼尼普爾：印度跨性別的血淚故事

北投市場拆除工程鷹架壓傷4人 蔣萬安將重罰、石舫亘暫停掃街

聽新聞
0:00 / 0:00

央行放寬第二戶房貸 專家：另一道門檻未解 簽約前加註三條款自保

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

今年九月央行鬆綁第二戶購屋貸款成數至七成，使第4季購屋自住信心逐步回溫，不少民眾摩拳擦掌準備進場簽約。然而，政策雖給予換屋與首購彈性，不過21世紀不動產亞太區暨台灣區總經理王暐傑指出，第一線購屋族卻面臨另一道現實門檻，「銀行受限於放款比率上限與內控限額」，各行庫房貸水位依舊緊俏，不僅審核周期拉長，撥款「大排長龍」，甚至預約至數月後的現象頻傳。

王暐傑表示，買方切勿以為政策鬆綁就等於貸款萬無一失，第4季進場簽約務必落實「三大安全指引」，包括簽約應加註「成數不足解約特約」、並拉長彈性交屋期等，化解銀行作業時間差，避免因核貸延宕陷入違約爭議。

王暐傑指出，政策鬆綁與銀行實務作業存在「時間差」與「額度差」。「政策打開了門，但銀行的水龍頭流量依然受限。許多分行即便願意收件，也受限於每月撥款額度配額，排件可能耗時數周甚至兩個月以上。」

王暐傑強調，目前市場常見買方誤以為自身符合自住資格便能順利借款，未料簽約後送件才發現鑑價成數不如預期或撥款卡關，面臨被賣方沒收高額違約金的風險。

為確保買方資產安全與交易順暢，21世紀不動產建議，購屋族在第4季簽訂買賣契約時，務必與賣方及地政士協商，在契約中白紙黑字加註三大安全指引，包括加註「貸款成數不足解約」特約條款、拉長「完稅與交屋期限」至 2.5～3 個、契約載明「特定利率上限」與多元送件彈性等。

首先，加註「貸款成數不足解約」特約條款，王暐傑指出，合約中清楚載明「若買方經向三家以上銀行申請貸款，核貸成數未達房屋總價之特定比例，且非可歸責於買方個人信用瑕疵時，雙方得無條件合意解除契約，賣方應無息退還已收價金」，建立關鍵停損點。

其次，拉長「完稅與交屋期限」至 2.5～3 個月，王暐傑分析，過去簽約到交屋多落在 30 至 45 天，在當前撥款排隊潮下，極易因銀行作業不及而逾期違約。建議合約中明定拉長作業周期，並約定「如因銀行撥款排程因素致延遲，得按實際撥款進度順延交屋，雙方互不追究遲延責任」。

最後，契約載明「特定利率上限」與多元送件彈性，王暐傑表示，部分銀行因額度吃緊，可能以加碼房貸利率、搭售房貸壽險做為核貸條件。買方應設定可承受的最高利率上限，保留評估是否申貸的自主權。

王暐傑強調，第4季成屋市場已轉為買方市場，賣方與仲介普遍理解目前金融機構的撥款現況。「誠意溝通、白紙黑字載明特約，既是保障買方，也是讓交易能順利走完的定海神針。」

王暐傑提醒，購屋族簽約前先請銀行評估鑑價與核貸額度，落實家庭現金流壓力測試，方能在穩健築底的房市新局中安心成家。

房貸 門檻 央行

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

六都房市交易量翻正！李同榮：年底七大利多匯集、購屋甜蜜期來了

房市回溫無力 10月六都買賣移轉棟數月減2.1%、年增3.4%

第二戶房貸成數放寬、買賣方價格認知靠攏 專家：第4季量升價盤格局

台中前三季建物交易量縮三成 「這3區」移轉量竟逆勢超越限貸令前

相關新聞

台股早盤重挫逾700點 新台幣再貶逾1角逼近32.7元

台灣股匯市今日上演股匯雙殺，受到美股科技股持續走弱、外資賣壓未歇影響，台股早盤一度重挫逾700點，最低下探44152點。受到外資賣股匯出影響，新台幣兌美元同步走貶，上午展開32.7元攻防，貶值超過1角。

四家公股投信合併 陳冲：「資產管理國家隊」別成特權幻想

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，在亞洲資產管理中心的大纛下，四家公股投信公司合併的新聞顯得特別吸睛，又挾高層「國家隊」的期許，不但看來商業正確，而且也很政治正確，只是稍微沉重一些。

2026台灣周開幕 賴清德總統：讓台灣成為更值得長期的投資市場

2026台灣周開幕式上午在台北漢來大飯店舉行，賴清德總統、金管會主委彭金隆、國發會主委葉俊顯、聯發科執行長蔡力行等出席。

金價跌破4,000美元回不去？華爾街看空聲浪升溫 下一道防線曝光

國際金價跌破每英兩4,000美元大關後，雖一度反彈，但3日再度走弱，持續在3,950美元附近震盪，盤中最高3,964.46美元、最低3,941.51美元。相較今年1月接近5,600美元的歷史高點，金價累計回落近三成，短線仍未擺脫弱勢格局。

陳冲看公股投信四合一：是綜效倍增或問題的擴大蔓延？

新世代金融基金會董事長陳冲今日對於公股投信四合一發文指出，除了員工安置計畫，如何產生綜效也非常重要，他也特別指出，合併前至少有兩家投信，尚擁有二、三檔明星基金，但衡諸整體市場，又都在十名以外，他進而反問，此種合併究竟是綜效的提升，還是問題的擴大或蔓延，經營團隊要加把勁的地方恐怕還挺多。

金價探年內新低 國銀：尚未出現明確反轉訊號 本周觀察這幾項數據

金價近日賣壓沈重，連續跌破4,000美元及3,900美元整數關卡，國銀指出，短線雖有超跌反彈可能，但尚未出現明確反轉訊號。本周市場焦點將轉向美國製造業及服務業景氣、民間就業與非農就業數據。可先觀察3,870美元附近能否形成有效支撐，以及金價能否重新站回3,900至4,000美元區間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。