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2026台灣周開幕 賴清德總統：讓台灣成為更值得長期的投資市場
2026台灣周開幕式上午在台北漢來大飯店舉行，賴清德總統、金管會主委彭金隆、國發會主委葉俊顯、聯發科執行長蔡力行等出席。
台灣周開幕式以開放式論壇形式盛大舉行，主題聚焦於「從科技島到資本島—台灣引領亞洲財富與創新的交會點」，論壇並邀請國際主要交易所、全球金融領袖及產業巨擘發表專題演講，並透過專家座談，深入剖析台灣資本市場的獨特優勢，為全周活動隆重揭開序幕。
2026年的台灣周活動聚焦7大核心主題，包括全球展望與國際連結、亞洲市場競爭力、創新籌資平台、提升企業競爭力、金融創新與資安韌性、衍生性商品與風險管理，以及多元投資與社會共融，全面展現台灣推動資產管理、強化市場韌性的成果與決心。活動以「從科技島到資本島—台灣引領亞洲財富與創新的交會點」為主軸，向世界展現台灣如何發揮科技優勢，推動金融創新，打造更具競爭力的資本市場。
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