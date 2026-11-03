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從銀行櫃檯走向社區 兆豐銀行員化身防詐講師完成150場課程

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
兆豐銀行同仁擔任志工講師走入社區，以貼近生活的案例陪伴長者學習識詐、防詐，將金融專業轉化為守護民眾財產安全的實際力量。兆豐銀行／提供
兆豐銀行同仁擔任志工講師走入社區，以貼近生活的案例陪伴長者學習識詐、防詐，將金融專業轉化為守護民眾財產安全的實際力量。兆豐銀行／提供

面對詐騙手法持續翻新，如何提升民眾識詐能力，已成為金融防詐的重要課題。兆豐銀行為讓防詐觀念從銀行櫃檯走向社區，從事後攔阻轉向事前預防，自2025年9月起以「定點深耕」模式，於台中市推動高齡識詐教育計畫「NoNo拒騙學堂」，截至目前已完成150場課程，共安排47位行員深入社區擔任志工講師，協助近5,000名長者建立金融風險意識，深化社區防詐韌性。

兆豐銀行長期投入第一線阻詐工作，從實務經驗發現，許多民眾遭遇詐騙時，往往在進入銀行前已受到詐團話術引導、情緒施壓及時間催促等方式影響判斷；當行員察覺異常並啟動關懷提問機制時，往往已接近交易完成的關鍵時刻。為使防詐教育發揮長期效益，兆豐銀行採取「定點深耕」推動模式，以台中市作為主要教育場域，並在台中市政府社會局支持下，已將課程推展至全市29個行政區中的27個行政區，並結合社區共63個關懷據點，深入各地社區推展識詐教育，此一模式不僅擴大教育觸及範圍，也讓銀行能同步掌握社區端常見詐騙話術與民眾迷思，並與第一線阻詐實務經驗相互驗證，持續優化防詐宣導內容與教育策略。

「NoNo拒騙學堂」由台灣金融研訓院負責教材及課程設計，課程不以背誦不斷翻新的詐騙類型，而是聚焦於投資詐騙、解除分期付款、假冒客服及假親友求助及異常匯款等常見情境切入。

兆豐行員則化身「NoNo志工講師」，將多年金融服務及阻詐經驗轉化為淺顯易懂的教學內容，透過案例解析與情境演練，引導長者理解詐騙話術及金融邏輯破綻，並建立面對高壓情境時的應對能力，從課程中建立實用的識詐判斷原則，養成「先停、再查證」的習慣，讓防詐知識轉化為實際可運用的生活能力。

兆豐銀行表示，金融業的責任不僅在於守住每一筆交易，更在於提升民眾金融安全意識與識詐能力，兆豐銀行持續強化臨櫃關懷與異常交易辨識機制，2026年度上半年全行成功攔阻詐騙案件102件，攔阻金額逾新臺幣近億元，展現金融防詐的傑出成果。未來將持續結合金融專業與公益量能，深化金融教育及防詐宣導，以實際行動守護民眾財產安全及金融信任，打造更安心、更具韌性的金融環境。

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