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金價跌破4,000美元回不去？華爾街看空聲浪升溫 下一道防線曝光
國際金價跌破每英兩4,000美元大關後，雖一度反彈，但3日再度走弱，持續在3,950美元附近震盪，盤中最高3,964.46美元、最低3,941.51美元。相較今年1月接近5,600美元的歷史高點，金價累計回落近三成，短線仍未擺脫弱勢格局。
黃金近期受到美元走強、通膨壓力及聯準會（Fed）升息預期影響，加上美股重挫引發部分投資人出售黃金變現，使金價一度跌破3,900美元。儘管美伊外交接觸帶動油價回落，緩解市場對通膨升溫的擔憂，但金價反彈力道仍有限。
市場看空情緒也明顯升高。最新調查顯示，華爾街分析師有63%看跌金價，僅6%看漲；散戶則有53%維持看多，顯示機構與一般投資人對後市看法分歧。
美國銀行（BofA）預估，未來三個月金價可能持續低於4,000美元，第四季平均價格約4,000美元。該行認為，能源價格居高不下及Fed維持緊縮政策，仍是黃金短線主要壓力，必須等待升息周期結束，金價才較有機會落底。
技術面方面，市場關注3,886至3,900美元支撐區能否守穩，若再度跌破，恐面臨進一步修正壓力；上方則須重新站穩4,000美元，才能緩解短線弱勢。本周美國期中選舉及非農就業報告，也將成為左右美元、利率預期與金價走勢的重要變數。
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