快訊

人口探底／零付費翻轉移工市場 長照家庭憂搶不贏製造業致照顧空窗

她來自遙遠國度曼尼普爾：印度跨性別的血淚故事

北投市場拆除工程鷹架壓傷4人 蔣萬安將重罰、石舫亘暫停掃街

聽新聞
0:00 / 0:00

金價跌破4,000美元回不去？華爾街看空聲浪升溫 下一道防線曝光

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
國際現貨金價30日摜破4,000美元，已跌至一年來最低。法新社
國際現貨金價30日摜破4,000美元，已跌至一年來最低。法新社

國際金價跌破每英兩4,000美元大關後，雖一度反彈，但3日再度走弱，持續在3,950美元附近震盪，盤中最高3,964.46美元、最低3,941.51美元。相較今年1月接近5,600美元的歷史高點，金價累計回落近三成，短線仍未擺脫弱勢格局。

黃金近期受到美元走強、通膨壓力及聯準會（Fed）升息預期影響，加上美股重挫引發部分投資人出售黃金變現，使金價一度跌破3,900美元。儘管美伊外交接觸帶動油價回落，緩解市場對通膨升溫的擔憂，但金價反彈力道仍有限。

市場看空情緒也明顯升高。最新調查顯示，華爾街分析師有63%看跌金價，僅6%看漲；散戶則有53%維持看多，顯示機構與一般投資人對後市看法分歧。

美國銀行（BofA）預估，未來三個月金價可能持續低於4,000美元，第四季平均價格約4,000美元。該行認為，能源價格居高不下及Fed維持緊縮政策，仍是黃金短線主要壓力，必須等待升息周期結束，金價才較有機會落底。

技術面方面，市場關注3,886至3,900美元支撐區能否守穩，若再度跌破，恐面臨進一步修正壓力；上方則須重新站穩4,000美元，才能緩解短線弱勢。本周美國期中選舉及非農就業報告，也將成為左右美元、利率預期與金價走勢的重要變數。

金價 華爾街 黃金

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

金價探年內新低 國銀：尚未出現明確反轉訊號 本周觀察這幾項數據

金價跌至1年新低 中國民眾搶買 水貝市場像「菜市場」擠不進

國銀估美元短線高檔震盪 美期中選舉及中東局勢牽動後市

全球央行購金量翻倍！009834將募集 貝萊德看好黃金長線需求

相關新聞

台股早盤重挫逾700點 新台幣再貶逾1角逼近32.7元

台灣股匯市今日上演股匯雙殺，受到美股科技股持續走弱、外資賣壓未歇影響，台股早盤一度重挫逾700點，最低下探44152點。受到外資賣股匯出影響，新台幣兌美元同步走貶，上午展開32.7元攻防，貶值超過1角。

四家公股投信合併 陳冲：「資產管理國家隊」別成特權幻想

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，在亞洲資產管理中心的大纛下，四家公股投信公司合併的新聞顯得特別吸睛，又挾高層「國家隊」的期許，不但看來商業正確，而且也很政治正確，只是稍微沉重一些。

2026台灣周開幕 賴清德總統：讓台灣成為更值得長期的投資市場

2026台灣周開幕式上午在台北漢來大飯店舉行，賴清德總統、金管會主委彭金隆、國發會主委葉俊顯、聯發科執行長蔡力行等出席。

金價跌破4,000美元回不去？華爾街看空聲浪升溫 下一道防線曝光

國際金價跌破每英兩4,000美元大關後，雖一度反彈，但3日再度走弱，持續在3,950美元附近震盪，盤中最高3,964.46美元、最低3,941.51美元。相較今年1月接近5,600美元的歷史高點，金價累計回落近三成，短線仍未擺脫弱勢格局。

陳冲看公股投信四合一：是綜效倍增或問題的擴大蔓延？

新世代金融基金會董事長陳冲今日對於公股投信四合一發文指出，除了員工安置計畫，如何產生綜效也非常重要，他也特別指出，合併前至少有兩家投信，尚擁有二、三檔明星基金，但衡諸整體市場，又都在十名以外，他進而反問，此種合併究竟是綜效的提升，還是問題的擴大或蔓延，經營團隊要加把勁的地方恐怕還挺多。

金價探年內新低 國銀：尚未出現明確反轉訊號 本周觀察這幾項數據

金價近日賣壓沈重，連續跌破4,000美元及3,900美元整數關卡，國銀指出，短線雖有超跌反彈可能，但尚未出現明確反轉訊號。本周市場焦點將轉向美國製造業及服務業景氣、民間就業與非農就業數據。可先觀察3,870美元附近能否形成有效支撐，以及金價能否重新站回3,900至4,000美元區間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。