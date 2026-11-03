以失智照護為核心 友邦人壽推憶生守護終身險 守護人生四大自主權

台灣已正式邁入超高齡社會，退休規劃面臨全新課題。根據相關調查，目前65歲以上長者約有35萬名失智症患者，預估2041年將增加至68萬人；同時，高齡人口中白內障、關節退化及心血管疾病等健康風險也持續增加。當家庭結構逐漸改變、獨居及老老照顧比例攀升，退休準備已不再只是累積一筆退休金，而是同時為未來的健康與照護需求預作安排。為協助民眾應對高齡階段可能面臨的健康挑戰，AIA友邦人壽推出全新「友邦人壽憶生守護終身保險」，以失智照護為核心，並涵蓋眼睛、關節及心血管健康保障，從認知力、視力、行動力及心血管健康四大面向出發，協助民眾在面對人生不同階段的健康挑戰時，依然保有自主安排生活與未來的選擇權。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示：「高齡健康議題正成為每個家庭都必須面對的重要課題。保險公司回應社會需求的方式，除了提供高齡友善服務外，更重要的是透過商品設計，協助客戶提早因應未來可能面臨的健康風險。AIA友邦人壽秉持『健康長久好生活』的品牌承諾，持續以創新保障方案回應高齡化社會需求，希望幫助客戶在規劃退休資產之餘，也能為未來的健康、照護與生活自主能力做好準備，實踐更完整的人生保障。」

AIA友邦人壽觀察，許多人在退休規劃上，往往優先考量退休金、資產配置或房產安排，卻容易忽略認知退化、視力衰退、行動受限或心血管疾病等高齡健康風險。當健康出現變化時，影響的不只是身體狀況與財務狀況，更可能是日常生活安排、個人決策自主性，以及與家人共同規劃未來的能力。因此，完整的退休規劃除了財務準備，更需要將健康與自主生活能力納入長期考量。

為回應熟齡族群日益多元的健康需求，「憶生守護」突破傳統失智保障商品僅聚焦單一疾病的設計思維，以守護退休生活四項關鍵能力為核心理念。商品提供3年期及6年期繳費方式，降低一次投入大筆資金的壓力，也避免長年繳費可能面臨的人生變動風險；透過終身保障與平準保費設計，讓客戶在完成短期繳費後，仍能持續享有長期保障，不必擔心未來保費調升問題，更能從容面對高齡階段可能出現的各類健康風險。

「憶生守護」聚焦退休後不可或缺的四大關鍵能力，包括認知力、視力、行動力與心血管健康。透過失智照護保障，協助客戶因應認知功能退化所可能帶來的長期照顧需求；針對特定眼睛手術提供保障，守護長者維持良好視力；提供關節置換手術相關保障，協助維持活動能力與生活自主性；同時針對特定心臟手術提供保障，協助客戶面對高齡階段常見的心血管健康風險。

以50歲男性投保「憶生守護」為例，除了可針對白內障、關節退化及心血管相關手術獲得保障外，若未來於保險年齡八十五歲前因確診符合保單條款約定之認知功能障礙而需要長期照護，可按月領取「全齡失智照護金」，每月給付診斷確定當時保險金額的1%，給付期限為10年，協助減輕照護期間的經濟壓力。另一方面，若終身未發生失智，保單仍提供身故保障，其給付金額依身故當時之保險金額、累積已繳保險費總和或保單價值準備金三者取大給付，兼顧健康保障與資產傳承需求。

AIA友邦人壽認為，完善的退休規劃不應只是資產累積，更應兼顧健康風險管理與財富傳承安排。許多人擔心長壽所帶來的健康風險，也期待若一生平安健康，仍能留愛給家人。為回應此需求，「憶生守護」兼顧終身健康保障與資產傳承功能，讓客戶無論面對健康挑戰或順遂安享人生，都能充分發揮保單價值；若未發生符合給付條件之保險事故，亦可透過祝壽保險金機制，將利益延續給自己或家人。