出席「臺灣週」開幕式 賴清德：三大方向打造亞洲資產管理中心

賴清德總統3日出席「臺灣週」開幕式致詞時表示，面對全球地緣政治變局與AI浪潮帶來的挑戰，台灣經濟與資本市場展現出強大韌性與競爭力。政府將持續發揮產業優勢、強化金融體質，並透過「推動金融市場國際化」、「挹注資本市場創新活力」及「打造值得長期信賴的投資環境」三大發展方向，讓台灣成為全球資產配置的重要樞紐與亞洲創新投資平台。

賴清德首先對遠道而來的國際機構投資人、資產管理業者及產業界代表表達誠摯感謝，感謝各界長期以來對台灣資本市場的信任與支持。他指出，繼去年首屆活動成功吸引海內外投資者關注後，今年「臺灣週」更全面展現台灣金融邁向下一個新發展階段的能量。

賴清德指出，台灣近期的經濟與資本市場成績亮眼，絕非偶然，而是立基於完整的產業生態系與在全球供應鏈中的不可取代性。他強調，產業的全球布局與壯大，必須有具國際競爭力的金融業作為堅強後盾。

為此，政府正全面朝三大方向深耕布局，第一、推動金融市場國際化，打造亞洲資產管理中心：政府正積極推動打造亞洲資產管理中心，讓台灣成為國際資本進行全球資產配置的重要據點。在金管會持續鬆綁法規與推動制度改革下，截至今年9月底，台灣金融業資產管理規模（AUM）已達到新台幣48.38兆元；而高雄資產管理專區目前也已吸引62家金融機構進駐，逐步拓展跨國家族辦公室與多元資產管理能量。未來政府將持續推動金融法規開放、深化跨國合作，積極延攬國際資產管理機構及專業人才來台。

第二、活絡創新資本市場，建立亞洲創新投資平台。賴清德表示，台灣的優勢在於能有效結合資本、先進技術與完整產業鏈。為協助具成長潛力的創新企業取得發展資金，政府將持續鬆綁「台灣創新板」的掛牌與交易機制，讓具有創新實力但尚未進入成熟獲利階段的企業，也能及早進入資本市場籌資。同時，強化創投資金、金融機構與資本市場的深度鏈結，吸引更多國際優質新創來台發展，支持更多潛力企業成長為下一個世代的全球領頭羊。

第三、落實誠信治理與全民共享，打造值得長期信賴的市場。賴清德強調，具備全球競爭力的金融市場，除了要有規模與效率，核心更在於「長期信任」。台灣正全面強化公司治理，並分階段推動企業落實永續揭露準則（如引進ISSB等國際標準），以透明穩健的治理提升國際投資人信賴。

此外，金融發展的果實應由全體人民共享，政府透過推動各項普惠金融機制（如全民退休投資專案與相關定期定額投資計畫等），目前已累積超過28萬名投資人參與，鼓勵民眾以長期紀律性投資累積退休資產，實現「企業創造價值、全民共享成長」的金融普惠價值。

賴清德也表示，過去台灣憑藉科技實力帶動產業轉型並貢獻全球經濟；未來，台灣將結合科技與金融雙重實力，攜手全球夥伴深化金融創新與永續發展，共同打造更加繁榮穩健的區域經濟未來。