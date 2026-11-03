金價探年內新低 國銀：尚未出現明確反轉訊號 本周觀察這幾項數據

金價近日賣壓沈重，連續跌破4,000美元及3,900美元整數關卡，國銀指出，短線雖有超跌反彈可能，但尚未出現明確反轉訊號。本周市場焦點將轉向美國製造業及服務業景氣、民間就業與非農就業數據。可先觀察3,870美元附近能否形成有效支撐，以及金價能否重新站回3,900至4,000美元區間。

臺銀金市報告回顧，上周市場預期聯準會將維持高利率的期間更久，金價賣壓沈重，連續跌破4,000美元及3,900美元整數關卡，最低下探至3,869.85美元，寫近一年來低點。觀察技術線型及指標，整體技術型態仍偏空，短線雖有超跌反彈的可能，但尚未出現明確反轉訊號。

臺銀報告指出，本周市場焦點將轉向美國製造業及服務業景氣、民間就業與非農就業數據，以觀察美國經濟動能及勞動市場是否開始降溫。若本周公布的ADP及非農就業數據不如預期，市場可能重新評估美國勞動市場與聯準會政策方向，帶動美元及美債殖利率回落，屆時黃金有機會吸引低接買盤，展開技術性反彈。

臺銀報告分析，本周可先觀察3,870美元附近能否形成有效支撐，以及金價能否重新站回3,900至4,000美元區間。若美國就業數據優於預期，或聯準會官員釋出偏鷹派訊號，市場升息預期可能進一步升溫，則金價恐持續承壓，下探3,800美元尋求支撐；反之，若就業數據轉弱、美元及美債殖利率回落，則有機會帶動金價反彈，尋求站回4,000美元以上。