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東京證交所社長：日本NISA帳戶已達3100萬人 家庭資產一半拿去投資

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
日本東京證交所社長橫山隆介表示，日本NISA帳戶已達3100萬人，家庭資產一半拿去投資。路透
日本東京證交所社長橫山隆介表示，日本NISA帳戶已達3100萬人，家庭資產一半拿去投資。路透

日本東京證交所社長橫山隆介今日在台灣周發表專題演講時指出，日本的小額投資帳戶NISA（日本個人投資儲蓄帳戶），從2014年開始推動，2024年修正，且大力呼籲民眾不要儲蓄，要投資，現在日本有3100萬人開戶投資，日本18歲以上許多成年人都有開NISA帳戶。日本家庭資產已有2千多兆日圓，過去一半都是儲蓄，今年起，現金已降至40%，也就是一半資金拿去投資。

橫山也指出，股票與資金投資資產年成長27%，再加上NISA合計已有88. 4兆日圓規模，今年就有17兆的購買，是穩健的力量。不只如此，也有海外投資者加入日股投資，橫山表示，雖然有很多地緣政治風險，但海外投資買的日股已有二年買超，去年一整年外資淨買超為5. 4兆日圓，這也是過去十年最高紀錄，今年1月截至10月，外資買超已有11兆，為去年的2倍，尤以美國投資人買超成長最顯著。

在公司治理的改革上，橫山指出，東證所已要求企業不能拿來配股而已，重點是要投資。另外，三年前的改革，亦要求公司的董事會必須要討論如何分配資本，永續性的成長，不能只是配發股東股利而已。投資人、股東與公司之間，要有健全的對話，中長期g才能有建設性的成長。

東京 日本 證交所

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