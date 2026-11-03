彭金隆：台灣從科技島走向資本島 需要更多資金人才與國際連結

2026年台灣周今日上午登場，金管會主委彭金隆在致辭時指出，台灣具有完整的半導體和AI產業鏈，台灣有這樣的優勢，更需要持續成長的資金、人才與國際連結，他看好台灣從科技島到資本島的轉變，也為台灣帶來更多的發展商機及空間。

彭金隆指出，台灣資本市場比起去年展現更強勁的成長動能，不但營收獲利創新紀錄，且反映在股價及市值上，去年台股大盤指數28000點，市值98兆元，至今年10月底大盤指數已來到45000點，市值158兆，成長61%。

彭金隆針對亞洲資產管理中心指出，這是行政院通過的國家級經濟發展計畫，也是目標明確、方法務實、確實可行的計畫，透過提出留財、引才的雙策略主軸，且籌設籌資平台、台灣與日本的ETF（指數型股票基金）雙掛牌、開發新型保險商品等等多項具體務實的措施，全力推動。

他並細數這一年來的發展成果指出，一年來台灣金融管理市場已很不一樣，資產規模成長33%，62家進駐高雄專區，增加7300人，8041億元管理規模，資產增加1兆7745億元，ETF是亞洲第三大市場，主動式ETF規模已破兆。

此外，創新板市值增加1296億元，台日互掛4檔ETF上市。彭金隆也指出，金管會去年7月推出TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶），第一階段開戶已有28萬5400人，上月通過租稅優惠，給予每人每年2. 4萬元免稅扣除，金管會將儘速完成修法，養成更多國人長期投資習慣。

對於亞資中心推動現有的成果，彭金隆指出，兩年來，透過產官學各界努力，現在已是二年有感成為事實，四年有變正發生，六年有成可期待。他強調，推動台灣成為亞資中心是持續堅定政策目標，未來將更積極學國際成功經驗，也會加速研議亞資中心專法。他並期許，2026台灣周不只是一次台灣金融盛會，更是台灣與國際共同合作的重要平台，今年亞洲公司治理協會，也將結合台灣周在台北舉辦，也為金管會推動公司治理的承諾。