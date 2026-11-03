打造亞洲資產管理中心 彭金隆：「兩年有感」已實現、推資產管理專法

2026「臺灣週」（Taiwan Week）3日盛大揭幕，金管會主委彭金隆出席開幕式致詞時強調，台灣正全力落實「從科技島走向資本島」的戰略願景。彭金隆回顧過去推動「打造台灣成為亞洲資產管理中心」的政策成效，指出兩年前提出的「兩年有感、四年有變、六年有成」藍圖中，「兩年有感」如今已具體兌現，「四年有變」正加速推進，未來金管會更將加速研議「資產管理發展專法」草案，奠定台灣邁向亞洲資產管理樞紐的法制基礎。

彭金隆致詞時首先歡迎國內外投資人、金融界先進與媒體貴賓齊聚。他指出，半導體與AI等尖端科技發展需要強大資本與跨國人才支持，而台灣豐沛的產業能量正為資產管理市場帶來空前的成長機遇。

回顧近一年市場表現，彭金隆指出，台股展現出強韌動能，上市櫃公司營收與獲利持續改寫新高，台股指數與整體市值均繳出亮眼成績單，市值規模相較去年同期迎來顯著增長，證明台灣在全球市場中具備高度不可替代的投資價值。

為落實亞洲資產管理中心政策，金管會以兼顧市場發展與風險控管的雙軌策略，多箭齊發推動具體革新措施，包括，一、拓展地方資產管理專區：積極輔導銀行開辦高資產財富管理業務（如高雄資產管理專區等亮點計畫），帶動高資產客戶數與資產管理規模（AUM）呈現雙位數大幅成長。

二、多元金融商品與國際對接：開放多元投資商品、推動創新投資平台，包含擴大主動型ETF與被動型ETF跨境掛牌雙向機制、鬆綁外資資產管理機構在台設立區域中心，並鼓勵保險資金與民間資本引導至公建、綠能、新創及創投領域。

三、個人投資儲蓄帳戶（TISA）重大進展：自去年底推動個人儲蓄投資機制以來，開戶數迅速突破28萬戶；日前行政院更進一步通過相關租稅方案（規劃每人每年在一定額度內享扣除或免稅優惠），金管會將加速完成後續法規修訂，培養國人中長期投資與資產配置習慣。

彭金隆表示，兩年前提出的政策承諾，在產官學研通力合作下，「兩年有感」已化為豐碩成果，而「四年有變」的結構性變革正在發生，「六年有成」更是指日可待。

為建構更具競爭力的制度環境，金管會下一步將更積極借鏡國際成功經驗，加大政策與租稅誘因，並加速研議提出「資產管理發展專法」草案，全面健全法制環境，引導海外資金與專業人才深耕台灣。

彭金隆強調，本屆臺灣週不僅邀集東京證交所、科技龍頭聯發科等國內外領袖代表，更攜手國際組織共同探討永續與資產布局。他誠摯邀請全球投資機構與產業界夥伴深化交流，「讓世界看到台灣、連結台灣、投資台灣」，共同見證台灣資本市場邁向嶄新里程碑。