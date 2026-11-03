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台股早盤重挫逾700點 新台幣再貶逾1角逼近32.7元

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台股早盤重挫逾600點，新台幣再貶逾1角，逼近32.7元。聯合報系資料照
台股早盤重挫逾600點，新台幣再貶逾1角，逼近32.7元。聯合報系資料照

台灣股匯市今日上演股匯雙殺，受到美股科技股持續走弱、外資賣壓未歇影響，台股早盤一度重挫逾700點，最低下探44152點。受到外資賣股匯出影響，新台幣兌美元同步走貶，上午展開32.7元攻防，貶值超過1角。

美股科技股賣壓持續，周一那斯達克指數下跌逾1%，市場對AI投資效益及科技企業獲利前景仍有疑慮。台股昨日失守4萬5千點，外資單日賣超735億元，連續三個交易日站在賣方，資金撤出壓力持續衝擊股匯市場。

法人表示，台股目前承受壓力較大，尤其外資匯出若不縮減，加上國際股市在美國期中選舉前震盪，利空仍有待消化。

匯銀人士指出，昨日新台幣一度貶至32.714元，隨後在央行調節及出口商積極拋匯下收斂貶幅，但今日匯價再度逼近32.7元，顯示美元買盤仍強。市場關注央行是否再次進場調節，以及外資賣股匯出壓力能否緩和。

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