台股早盤重挫逾700點 新台幣再貶逾1角逼近32.7元

日本東京證交所社長橫山隆介今日在台灣周發表專題演講時指出，日本的小額投資帳戶NISA（日本個人投資儲蓄帳戶），從2014年開始推動，2024年修正，且大力呼籲民眾不要儲蓄，要投資，現在日本有3100萬人開戶投資，日本18歲以上許多成年人都有開NISA帳戶。日本家庭資產已有2千多兆日圓，過去一半都是儲蓄，今年起，現金已降至40%，也就是一半資金拿去投資。

2026-11-03 10:28