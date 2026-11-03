彭金隆喊「台灣不一樣了」！台股市值年暴增60兆、資管規模增12兆

「台灣不一樣了！」金管會主委彭金隆3日點出金融市場兩大變化：台股總市值一年暴增60兆元、成長逾六成，金融資產管理規模一年也增加12兆元、成長33%。下一步將加速研議亞資專法，推動台灣從科技島邁向資本島。

彭金隆3日在2026台灣週開幕式致詞時表示，本屆台灣週提出「從科技島到資本島」願景，就是要讓國人與世界看見台灣競逐國際資產管理與資本市場的強烈決心與企圖。

他指出，台灣已形成完整的半導體與AI產業鏈，在全球科技發展中扮演關鍵角色。

這樣的產業優勢，需要資本市場提供持續成長所需的資金、人才及國際連接，也為資本市場與資產管理市場帶來極大發展空間與商機。

第一個不一樣，是台灣資本市場。彭金隆指出，與去年首屆台灣週相比，上市櫃公司營收與獲利持續創下新紀錄，實質反映在台股指數及市值上。

台股加權指數從2025年10月底的28,000點，攀升至今年10月底的45,000點；台股總市值則從98兆元增至158兆元，一年暴增60兆元、成長逾61%。

第二個不一樣，是台灣資產管理市場。彭金隆表示，與去年相比，整體金融資產管理規模增加12兆元、成長33%，證明打造具有台灣特色的亞洲資產管理中心，是一項「目標明確、方法務實、確實可行」的計畫。

從具體成果來看，高雄資產管理專區已有62家金融機構進駐；銀行高資產客戶較去年增加7,300人，管理規模增加8,041億元；私人銀行增加5家，資產增加1兆4,745億元。

此外，台灣ETF規模達11.6兆元，躍升亞太第三大市場；主動式ETF自去年5月首檔掛牌以來，一年多規模已近1兆元。創新板上市增加12家、市值增加1,296億元，台日ETF互掛也已有4檔跨境ETF上市。

彭金隆強調，金管會以「留財引資」並重、「投資台灣、支持產業發展」雙策略，透過大規模法規鬆綁、開放多元商品及跨境合作，讓商品更多元、投資更跨境、市場更開放、台灣更接軌國際。

他指出，兩年前提出「兩年有感、四年有變、六年有成」的期許，如今「兩年有感」已成為事實，「四年有變」正在發生，「六年有成」可以期待。

展望下一階段，金管會將持續加大推進力道，並加速研議《金融市場與資產管理發展專法》草案，建構對標國際的法規制度與政策誘因，為台灣成為亞洲資產管理樞紐打下更堅實基礎。

彭金隆最後再次強調，「台灣真的不一樣了！」希望世界看到台灣、連接台灣、投資台灣。