群益證上海研究員獲中國「新財富最佳分析師」殊榮

被譽為中國大陸資本市場「券商界奧斯卡」的2026年第24屆「新財富最佳分析師評選」入圍名單日前揭曉。在大型陸資券商全面盤據的激烈競爭中，群益金鼎證券上海代表處傳出捷報，三位研究員分別於電子、醫藥生物及通信三大核心產業組別成功突圍入圍，不僅寫下跨領域同獲殊榮的佳績，更是這本屆唯一有研究員入圍的台資券商，展現深耕大中華產業研究的一線專業實力。

「新財富最佳分析師評選」由《新財富》雜誌主辦，自2003年舉辦至今已超過20年，是中國大陸證券研究市場公信力最高、影響力最深遠的指標性榜單。評選由數千位掌管公募基金、保險資管、頂級私募、銀行理財子公司及QFII等主流機構投資人實名投票產生，投票機構管理資產規模合計超過人民幣90兆元。這屆評選共設30個行業組別，匯聚55家主流券商機構、464位菁英分析師角逐，競爭極為白熱化。

群益金鼎證券上海代表處這次脫穎而出的三位研究員，分別為電子組朱吉翔、醫藥生物組王睿哲及通信組何利超。在評選規則極度嚴苛、入選席次有限的機制下，群益研究員能一舉攻占電子科技、生技醫療與通信基礎建設三大熱門賽道，代表其在地調研深度、產業預判力及研究報告質量，已深獲兩岸頂級機構法人一致高度認可。

群益金鼎證券長期前瞻布局海外資本市場，上海代表處更是台灣首家獲准於中國大陸設立據點的證券商。自1997年設立以來，團隊扎根在地近30年，堅持穿透產業第一線進行實地調研，累積了龐大的產業數據庫與精準趨勢敏銳度。這次三位研究員同步入圍，正是群益長年深耕兩岸資本市場、制度化培育國際級研究人才的具體實績。

群益金鼎證券表示，當前全球科技版圖在AI應用、前瞻通信與生技創新驅動下快速迭代，投資決策高度依賴深入企業基本面與產業鏈的真實反饋。此次三位研究員入圍，不僅彰顯了群益在各前沿板塊的覆蓋深度，更具體展現跨境研究資源整合的厚實能量。

群益金鼎證券強調，這份獲得資本市場主流法人認可的專業研究實力，未來將持續無縫轉化為多元的投資研究服務。透過第一線深度調研、跨市場資訊共享與前瞻觀點輸出，群益將持續為投資人提供具高參考價值的決策支援，作為投資人掌握全球產業脈動與大中華資產配置的最強後盾。