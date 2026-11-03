中國信託證券推出亮點生活進行式 延續點數回饋豐富會員體驗

中國信託證券持續深耕「中信亮點family」會員平台，即日起至2026年12月31日推出全新會員活動「亮點生活進行式」(https://reurl.cc/GgLqEp)，透過互動任務、好友推薦、點數兌換及不定期抽獎等機制，讓會員在日常中輕鬆累積亮點點數，享受豐富的會員回饋體驗。

「亮點生活進行式」推出多項簡單好上手的集點任務。會員於活動期間內，邀請好友加入即可獲得88亮點點數；完成分享、評星與評論等任務，各可獲得8點回饋；同時參與人氣投票也可累積8點點數。此外，平台亦將不定期推出抽獎活動，為會員帶來更多驚喜好禮。

為提升會員點數使用價值，中信亮點family持續拓展合作品牌，目前亮點點數已可兌換超過35個品牌好禮，涵蓋OPENPOINT、LINE POINTS、餐飲即享券、百貨、美妝及3C商品等多元選擇，讓會員在互動中累積的點數，能輕鬆轉換成實際生活回饋。

中國信託證券表示，未來將持續優化中信亮點family會員體驗，拓展更多亮點點數的累積方式與使用情境，結合會員活動、生活回饋與數位互動體驗，打造更完善的點數生態圈，讓會員在參與平台服務的過程中，享受多元且貼近日常的回饋價值。