快訊

費半續挫3.37%、台積電領跌！台股一度下殺767點 44,400點關卡攻防戰

橘子買回家應把網袋拿掉！蒂頭位置怎擺才耐放 多數人都做錯了

iPhone Duo爆內螢幕破裂 三星廣告「神還原災情」狠酸蘋果

聽新聞
0:00 / 0:00

中國信託證券推出亮點生活進行式 延續點數回饋豐富會員體驗

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中國信託證券推出「中信亮點family完成任務享亮點回饋」活動，完成指定條件，即享點數回饋。(中國信託證券/提供)
中國信託證券推出「中信亮點family完成任務享亮點回饋」活動，完成指定條件，即享點數回饋。(中國信託證券/提供)

中國信託證券持續深耕「中信亮點family」會員平台，即日起至2026年12月31日推出全新會員活動「亮點生活進行式」(https://reurl.cc/GgLqEp)，透過互動任務、好友推薦、點數兌換及不定期抽獎等機制，讓會員在日常中輕鬆累積亮點點數，享受豐富的會員回饋體驗。

「亮點生活進行式」推出多項簡單好上手的集點任務。會員於活動期間內，邀請好友加入即可獲得88亮點點數；完成分享、評星與評論等任務，各可獲得8點回饋；同時參與人氣投票也可累積8點點數。此外，平台亦將不定期推出抽獎活動，為會員帶來更多驚喜好禮。

為提升會員點數使用價值，中信亮點family持續拓展合作品牌，目前亮點點數已可兌換超過35個品牌好禮，涵蓋OPENPOINT、LINE POINTS、餐飲即享券、百貨、美妝及3C商品等多元選擇，讓會員在互動中累積的點數，能輕鬆轉換成實際生活回饋。

中國信託證券表示，未來將持續優化中信亮點family會員體驗，拓展更多亮點點數的累積方式與使用情境，結合會員活動、生活回饋與數位互動體驗，打造更完善的點數生態圈，讓會員在參與平台服務的過程中，享受多元且貼近日常的回饋價值。

中國信託 生活進行式 中信

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

宏匯廣場周年慶首11日滿3000送400 再抽120萬元好禮、拚6萬點數入袋

期交所推店頭衍生性金融商品集中結算會員風險預警監控功能

安達人壽攜星展銀行拚高資產顧問服務 保費融資、尊榮服務等一次掌握

車麗屋董事長卓豐閔獲金商獎肯定 推368通路計畫、2029年挑戰368店

相關新聞

五金控持有台積股347億 臺灣金逾123億最高

台股今年第3季上漲1,814點，國內五家公股金控持股也有變化，其中，在台積電部位，臺灣金及第一金在第3季皆有增持，反觀合庫金、兆豐金、華南金則呈現減持；與上一季相比，臺灣金在第3季主要加碼台企銀、元大金、彰銀等金融股，兆豐金及華南金則加碼統一等防禦型股票，另外，五家公股金控則同步減碼台灣大股票。

13金控淨值成長動能趨緩 9月底逼近6.8兆元 上季增額僅為Q2三成

美債殖利率飆升，拖慢壽險型金控淨值成長力道，玉山金則靠併入三商美邦突圍。13家上市金控9月底自結淨值逼近6.8兆元，季增3,028億元，雖維持成長，但單季增額卻僅剩前季的三成，成長動能趨緩，第4季股債走勢更牽動明年配息。

金控淨值排名大洗牌 中信躍第三 玉山跳兩級

13家金控淨值排名第三季大洗牌。中信金超車台新新光金、躍居第三，玉山金靠併入三商美邦連跳兩級；元大金則受惠台股熱絡，與兆豐金淨值差距縮至僅約2,000萬元，第六名之爭白熱化。

台灣傑出金融業務菁業獎揭曉／中信銀連三年獲菁業獎大滿貫

譽有「金融界奧斯卡」之稱的台灣傑出金融業務菁業獎，昨（2）日公布第13屆得獎名單，中信銀行勇奪八項大獎，包括七項機構獎及一項特別獎，締造連續三屆提報獎項全數獲獎的傲人成就，創下台灣金融業前所未有的里程碑。

台灣傑出金融業務菁業獎揭曉／玉山奪菁業獎八大獎項

玉山以永續與數位為轉型雙引擎，進一步深化企業金融、財富管理與人才培育，以科技與金融力量陪伴企業及顧客共創長期價值。

台新銀扮台日金融橋梁

台新銀行東京分行昨（2）日於東京明治記念館舉辦「成立十周年慶祝午宴」，邀集長期支持台新銀行的企業客戶、合作夥伴及各界貴賓齊聚同慶，見證東京分行里程碑。台灣駐日本代表處公使蔡明耀應邀蒞臨致賀，台新銀行總經理林淑真率法人金融事業總處執行長陳柏如等經營團隊親臨與會，感謝客戶與合作夥伴長期以來的支持與信任，並分享台新銀行深耕日本市場的策略與願景。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。