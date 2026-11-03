元大期貨串聯健康與公益 獲運動企業認證

元大期貨（6023）長期將永續理念融入企業經營，除持續強化公司治理與金融服務，也從員工照顧、健康促進及社會參與等面向落實企業責任，透過制度化推動與長期投入，讓永續不只是理念，更成為企業文化的一部分。今年進一步串聯健康職場、公益路跑與金融教育三大行動，從內部員工關懷延伸至外部社會參與，持續累積企業正向影響力。

在社會參與方面，2026年深化與「1919陪讀計畫」的公益連結，除9月走入陪讀班推動理財教育，運用金融本業專業，透過生活化方式協助學童建立基礎金錢觀念與理財素養，讓金融教育成為支持兒少成長的一環；10月31日再號召73位同仁參與「空英1919陪讀路跑」，以實際行動支持弱勢兒少教育。1919陪讀計畫長期為經濟弱勢家庭學童提供免費課後陪讀、品格教育及多元學習資源，並透過穩定陪伴與家庭支持，協助孩子安心學習、發展潛能。

對內則持續打造健康友善職場，將員工身心健康視為人才永續的重要基礎。今年共有100位同仁參與體適能檢測，透過檢測結果了解自身體能狀況，進一步建立健康管理意識；同時持續推動登山、羽球、皮拉提斯、高爾夫及多元有氧等運動社團，提供同仁更多元的健康促進選擇，鼓勵將規律運動融入日常。長期健康促進成果亦獲「運動企業認證」肯定，展現公司在員工照顧、健康職場及企業文化上的持續投入。

從金融教育、公益參與到健康職場，相關行動皆回到企業核心能力與永續經營理念，並透過員工共同參與，將企業內部形成的正向能量延伸至社會。未來也將持續結合金融專業、人才照顧與公益資源，深化對員工、家庭與社會的長期承諾，讓企業成長、員工福祉與社會共好形成更具延續性的正向循環。