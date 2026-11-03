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台灣傑出金融業務菁業獎揭曉／中信銀連三年獲菁業獎大滿貫

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

譽有「金融界奧斯卡」之稱的台灣傑出金融業務菁業獎，昨（2）日公布第13屆得獎名單，中信銀行勇奪八項大獎，包括七項機構獎及一項特別獎，締造連續三屆提報獎項全數獲獎的傲人成就，創下台灣金融業前所未有的里程碑。

今年適逢中國信託成立60周年，此佳績不僅是對中國信託長期穩健經營與持續創新轉型的最佳肯定，更彰顯身為台灣最大民營銀行，始終以客戶需求為核心、支持企業成長、響應國家政策及推動永續發展的經營成果。

台灣金融研訓院主辦之菁業獎今年4月開放選拔，本屆共計71家金融機構角逐，總參選案件達158件，歷經長達六個月激烈且嚴格的初審、複審及決審，中國信託銀行於本屆囊括最佳海外發展獎、最佳財富管理獎、最佳消費金融獎、最佳人力發展獎、最佳綠色金融專案獎等五項特優，以及最佳數位金融獎、最佳風險管理獎等二項優等。值得一提的是，中信銀以友善金融專案勇奪「特別獎—普惠金融推動獎（樂齡友善）」，兼具專業與溫度的金融服務獲肯定。

面對台灣邁入超高齡社會，本屆菁業獎「特別獎—普惠金融推動獎」聚焦於樂齡友善之努力，中信銀行因積極建構涵蓋退休規劃、安養信託、防詐保護與財富傳承的樂齡金融生態圈，透過預簽型安養信託、樂齡照護保險及跨代傳承方案，結合人工智慧識詐、交易預警、防詐教育及警銀合作機制等，獲特別獎肯定。

中信銀為台灣最國際化的銀行，版圖遍及14個國家及地區、超過370處據點，近年海外獲利占全行獲利近四成，展現全球布局與在地深耕成果，勇奪本屆最佳海外發展獎特優。在財管領域，中信銀打造涵蓋資產累積、退休規劃、財富傳承及家族治理的全方位服務體系，榮獲本屆最佳財富管理獎特優。

中信銀行支持綠色能源發展，並積極打造以客戶生活需求為核心的零售金融生態圈，攜手統一企業集團推出「中國信託uniopen聯名卡」，更啟動「AI驅動職系重構」計畫，跨域共創及實戰應用，打造人機協作的新工作模式與持續學習的企業文化，因而榮獲本屆最佳綠色金融專案獎、最佳消費金融獎、最佳人力發展獎特優殊榮。

中信銀 中國信託 金融業

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