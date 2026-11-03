台灣傑出金融業務菁業獎揭曉／玉山奪菁業獎八大獎項

玉山以永續與數位為轉型雙引擎，進一步深化企業金融、財富管理與人才培育，以科技與金融力量陪伴企業及顧客共創長期價值。

傑出表現得到金融研訓院第13屆台灣傑出金融業務菁業獎三項特優、四項優等、一項特別獎的高度肯定，不僅競逐獎項全數獲獎，也是迄今為止榮獲特優及總獎項最多的金融業者。

本屆玉山共提出七項機構獎及一項特別獎，全數通過初審、複審及決審，獲最佳企業金融獎（特優）、最佳中小企業金融獎（特優）、最佳風險管理獎（特優）、最佳人力發展獎（優等）、最佳數位金融獎（優等）、最佳消費金融獎（優等）、最佳財富管理獎（優等），累計歷屆29項特優、19項優等，保持菁業獎最大贏家。

玉山持續以「永續」與「數位」作為驅動未來發展的雙引擎，以金融影響力結合科技創新，陪伴企業加速轉型。

在永續影響作為連續六年舉辦玉山ESG永續倡議行動，已串聯逾570家國內外企業、醫療院所、指標大學及顧問機構等，共同推動淨零轉型與產業韌性。

數位金融方面，以顧客為核心，深化AI、防詐科技與跨境金融服務，推出跨境無卡提款，讓顧客於海外也能便利提領當地現鈔。

面對AI科技快速發展與全球淨零趨勢，玉山自我期許結合金融、科技與永續力量，支持企業創新轉型、拓展國際市場，提升台灣產業的韌性與永續競爭力。

玉山以實際行動支持政府推動高資產顧客財富管理、亞洲資產管理中心、普惠金融及全齡金融等政策，協助企業成長也重視個人與家族財富的長期累積與傳承。

財富管理秉持「心清如玉、義重如山」核心價值，以專業服務、顧客信任與穩健風險管理為基礎，透過私人銀行與企業金融雙核團隊，提供涵蓋資產配置、家族傳承與永續治理等的一站式金融服務，並運用AI強化市場洞察、投資組合管理等，滿足顧客人生階段與企業發展歷程的金融需求。

此外，玉山以「從被動服務轉為主動防護」為核心，深化友善金融，同時攜手醫療、警政以及政府機關推動防詐宣導，並且率先金融同業提出金融處方箋，串聯醫療預警與金融預防，打造全方位樂齡安全網。

玉山展望金控2.0，將進一步發揮銀行、證券、投信與壽險的整合優勢，持續深耕專業，接軌國際制度激勵進步，以靈活策略與高度的執行力穩健發展，為顧客創造價值，拓展更完整金融版圖。