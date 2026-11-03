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南山經典保單復刻出擊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
南山人壽經典保單再現「復刻重製版」，推出「南山人壽年年發美元利率變動型還本終身保險」，在市場變動加劇時提供求「穩」的新選擇。南山人壽／提供
南山人壽經典保單再現「復刻重製版」，推出「南山人壽年年發美元利率變動型還本終身保險」，在市場變動加劇時提供求「穩」的新選擇。南山人壽／提供

經典保單再現「復刻重製版」。南山人壽全新上架第六保單年度屆滿，開始領取生存還本保險金的「南山人壽年年發美元利率變動型還本終身保險（定期給付型）」（AUALE），除了是經典再現外，南山人壽在美元利率變動型還本終身保險上，已有第一保單年度就可開始領取生存還本保險金的「美利多鑫」，與被保險人保險年齡達65歲之保單周年日開始給付生存還本保險金的「樂享百歲」，此次再推出還本時間不同的新保單，可提供保戶更完整的選擇。

南山人壽曾推出與「年年發」類似的經典保單，即「南山人壽年年春還本終身保險」，停售至今已逾20年，今年再次推出復刻重製版，「年年發」有六大特色。

一是擴大可投保年齡，從0歲到最高80歲（繳費年期3年），讓更多年齡層可考慮與規劃投保。

二為保障至被保險人保險年齡達110歲的保單年度末，符合壽命延長的需求。

三為繳費年期更多選擇，有3年、6年及10年期，第六保單年度末開始每年（月）領取生存還本保險金，提供穩定現金流。

四是保單以美元計價，因應現今保戶不同幣別保單的需求。

五為增加二至六級失能豁免保險費，保障持續不中斷。

六是身故與完全失能保險金可分期給付，可依不同受益人彈性規劃給付比例及年期，更長時間持續照顧受益人。

「年年發」從第六保單年度屆滿之保單年度末開始，會依「基本保額」與「累計增額繳清保險基本保額」，分別乘上對應保單年度生存還本金係數後的總和，給付生存還本保險金。

例如50歲男性，選擇繳費6年期的年年發，基本保額8萬美元，年繳28,417美元（含自動轉帳與高保額折減），六年總繳保費17萬502美元，若假設宣告利率皆為目前宣告的4.4%且增值回饋分享金從第七保單年度開始選擇現金給付，則第六保單年度末開始，每年領取生存還本金，每年可拿到增值回饋分享金、生存還本保險金共計約7,721美元，一個月大約就是2萬元。

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