金控淨值排名大洗牌 中信躍第三 玉山跳兩級

13家金控淨值排名第三季大洗牌。中信金（2891）超車台新新光金（2887）、躍居第三，玉山金（2884）靠併入三商美邦連跳兩級；元大金（2885）則受惠台股熱絡，與兆豐金（2886）淨值差距縮至僅約2,000萬元，第六名之爭白熱化。

富邦金（2881）、國泰金（2882）仍穩居前兩大金控，9月底淨值分別達1.36兆元及1.14兆元。第三名之爭則出現逆轉。

中信金6月底淨值還落後台新新光金，9月底卻以7,294億元反超118億元，一舉躍居第三。

壽險圈指出，兩家都有壽險子公司，同樣受到美債跌價影響，但因獲利、股債及保險負債評價變動不同，使淨值成長出現落差，也凸顯金控淨值不只看獲利。

玉山金則是最大黑馬。受惠併入三商美邦，9月底淨值季增23.6%至3,483億元，增幅居13家之冠，排名從第十名躍升第八名，也讓玉山金擴大銀行、壽險雙引擎布局。

另一場激戰是兆豐金與元大金。6月底兆豐金淨值還領先元大金，但第3季元大金淨值急起直追。