13金控淨值成長動能趨緩 9月底逼近6.8兆元 上季增額僅為Q2三成

美債殖利率飆升，拖慢壽險型金控淨值成長力道，玉山金（2884）則靠併入三商美邦（2867）突圍。13家上市金控9月底自結淨值逼近6.8兆元，季增3,028億元，雖維持成長，但單季增額卻僅剩前季的三成，成長動能趨緩，第4季股債走勢更牽動明年配息。

金控第3季淨值成長放緩，背後有三股力量：一是「債跌」，美債殖利率飆升、債券評價損失擴大；二是「股漲少」，台股雖續漲，漲幅遠不如第2季；三是「賺得少」，金控第3季單季獲利，較上季縮水近四分之一。

其中，債跌對壽險型金控衝擊最大，股票及保單負債評價利益僅能抵銷部分壓力。四家壽險型金控淨值季增4%，低於銀行型的5.4%及證票券型的5.6%。

壽險圈指出，今年接軌IFRS17後，債券放在哪個會計科目，成了這波淨值表現的分水嶺。

簡單說，帳列OCI的債券，跌價會壓低淨值；帳列AC的債券，市價波動則不會立即反映在淨值。因此，持有較多帳列OCI債券的業者，這一季淨值就相對吃虧。

富邦金、凱基金旗下壽險AC資產占比約五成，債券跌價衝擊較輕，9月底淨值各季增7.1%、7.3%，達1.36兆元及5,033億元。其中富邦金單季增加902億元，居13家之冠。

國泰金因旗下壽險OCI資產占比較高，淨值僅季增1.3%至1.14兆元；台新新光金也只增0.6%至7,177億元，與上季兩位數增幅形成對比。

七家銀行型金控由玉山金領軍，併入三商美邦後，淨值大增23.6%至3,483億元，增幅居13家之冠；中信金受子壽險債券評價影響，增幅由上季25%降至3.3%，永豐金則增6.7%至2,828億元。

四家公股金控淨值均增加，以華南金季增4.2%居首，第一金2.5%、兆豐金1.5%、合庫金1.2%。銀行圈指出，公股銀行持債帳列OCI少且天期較短，美債跌價影響有限，但各家資產配置不同，淨值增幅也有落差。

證票券型金控中，元大金受惠台股熱絡，淨值增6.6%至4,083億元；國票金則減2.6%至464億元，是13家唯一下滑者。

展望第4季，10月台股下跌，恐壓抑股票評價；但美債殖利率從高點回落，有助緩解債券跌價壓力。