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國泰世華銀奪史蒂夫14 獎 戴上「商業界奧斯卡」桂冠

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
國泰世華銀行 AI、數位應用、防詐與永續金融等多元成果獲史蒂夫獎肯定，頒發七金、二銀、五銅共14項大獎。國泰世華銀行／提供
國泰世華銀行 AI、數位應用、防詐與永續金融等多元成果獲史蒂夫獎肯定，頒發七金、二銀、五銅共14項大獎。國泰世華銀行／提供

國泰世華銀行再獲國際肯定，榮獲有「商業界奧斯卡」之稱的史蒂夫獎（Stevie Awards）共14項大獎，包括七座金獎、二座銀獎及五座銅獎，獲獎成果涵蓋數位科技、AI應用、消費者服務、ESG等面向；其中更奪下「年度最佳企業大獎－大型銀行組」銀獎，反映國泰世華在金融服務、科技創新、營運韌性及永續發展等領域的卓越表現。

國泰世華CUBE App推出「對話式功能搜尋」服務，上線後每月平均使用量逾15萬詢問次數，獲史蒂夫獎「最佳生成式AI技術應用」金獎及「最佳AI客戶體驗」銀獎肯定。在財富管理場景中，國泰世華將生成式AI導入內部工作平台，打造「理專AI助手」，每年自動整理約110萬通電話，獲「年度最佳AI應用實踐」銅獎肯定。

國泰世華亦持續提升CUBE App的便利性與安全性，推出24小時皆可使用的小額跨境匯款服務，最快30分鐘即到帳，獲得史蒂夫獎「金融服務」金獎及「金融服務／銀行業」銅獎。

面對交易量成長及數位金融快速發展，國泰世華升級台幣核心銀行系統，系統線上效能提升20%，承載能力達原系統6倍，獲史蒂夫獎「年度最佳科技韌性與資安方案」金獎肯定；隨著系統上雲與應用規模持續擴大，國泰世華導入FinOps多雲資源與成本管理工具，獲「財務管理解決方案」銅獎肯定。

防詐方面，國泰世華打造「國泰盾全方位AI防詐生態系」，截至2025年底，已攔阻逾40億元可疑金流，獲史蒂夫獎「AI公益應用獎」金獎肯定；另推出「學童識詐計畫」，深入全台2,600所國小，獲得史蒂夫獎「亞太區企業社會責任計畫獎」金獎。

自2023年起，國泰世華攜手資誠聯合會計師事務所發布台灣首份《台灣全民財務健康關鍵報告》，線上「財務健康檢測」累計參與已突破31萬人次，獲史蒂夫獎「ESG成就獎」金獎及「金融服務」銅獎肯定。

海外方面，國泰世華香港分行持續提供多元綠色融資解決方案，建構「永續產品框架」並引入第三方驗證，同時推出「永續定期存款產品」，獲得史蒂夫獎「東北亞最佳永續金融產品」金獎；CUB Vietnam App將貸款申請、身分驗證、審核至撥款等流程全面數位化，獲得「金融服務／銀行業」銅獎。

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