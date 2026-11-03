五金控持有台積股347億 臺灣金逾123億最高

台股今年第3季上漲1,814點，國內五家公股金控持股也有變化，其中，在台積電（2330）部位，臺灣金及第一金（2892）在第3季皆有增持，反觀合庫金（5880）、兆豐金（2886）、華南金（2880）則呈現減持；與上一季相比，臺灣金在第3季主要加碼台企銀（2834）、元大金（2885）、彰銀（2801）等金融股，兆豐金及華南金則加碼統一（1216）等防禦型股票，另外，五家公股金控則同步減碼台灣大（3045）股票。

根據《金控法》第46條規定須公告大額交易名單資訊，由於五家公股金控皆握有台積電股票，每一季的持股水位變化也受到市場關注，截至今年第3季底，臺灣金持有台積電股票部位123.5億元，為公股金控最高，其次是合庫金104.5億元、兆豐金65.7億元、第一金27.3億元、華南金26.8億元；若以持股張數變化來看，跟上一季相比，第一金增持149張最多，臺灣金增持11張，其餘公股金控則是減持台積股票。

在其他權值股方面，根據公告顯示，截至今年第3季底，公股金控當中，僅有臺灣金在上季小幅加碼鴻海（2317），其餘包括第一金、合庫金、兆豐金則同步減碼鴻海持股；至於華南金則在大額交易名單內未見鴻海持股水位。

從臺灣金9月底的大額交易名單來看，前五大持股清一色皆是金融股，其中，持有華南金股票部位626.6億元最高，其次持有第一金414.3億元，也持有中信金（2891）301.8億元、台企銀299.2億元、元大金225.4億元。其中，臺灣金在第3季增持台企銀逾11萬張、元大金1.2萬張、彰銀逾5,000張；不過，也大砍華南金超過31萬張，也同步減碼中華電（2412）及玉山金（2884）超過8,000張。

兆豐金在大額持股標中，除了台積電之外，也布局華碩（2357）、廣達（2382）、聯電（2303）、光寶科（2301）、京元電（2449）、力成（6239）、聯強（2347）等個股，但若與前一季相比，兆豐金主要增持1.2萬張統一以及增持逾2,000張台泥（1101）；另外反手減碼聯電、亞泥（1102）及遠百（2903）。

合庫金在第3季則增持彰銀6,601張，另也同步增持大聯大（3702）、友達（2409）及仁寶（2324）超過5,000張。