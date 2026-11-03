南山利變保單宣告利率4.4%

美國聯準會（Fed）10月宣布利率不變後，市場持續關注美債殖利率及後續貨幣政策走向，國內壽險公司11月美元利變型保單宣告利率大致按兵不動，僅南山人壽推出美元利變新商品，最高宣告利率拉高至4.4%，較10月最高4.3%提高0.1個百分點，與新光人壽並列市場第二高，僅次於台灣人壽4.42%。

南山人壽11月既有現售美元及台幣商品宣告利率均未調整，但10月上架新商品「南山人壽御守護美元利率變動型終身壽險」，宣告利率達4.4%，一舉將公司美元保單最高宣告利率由4.3%推升至4.4%；新台幣商品最高宣告利率則維持2.78%。

隨著南山人壽加入戰局，11月美元利變保單最高宣告利率排名再度洗牌。台灣人壽美元保障型商品最高宣告利率維持4.42%，續居市場最高；南山人壽及新光人壽均為4.4%，並列第二。