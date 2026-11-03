壽險業強攻商用不動產 藉長期出租收益創造穩定現金流

壽險業不動產投資持續升溫，投資策略也逐漸從過去押注房價增值，轉向鎖定具備長期租金收益的商用不動產，包括商辦大樓、科技廠辦及物流中心等，藉由長期出租創造穩定現金流，支應壽險業長年期保單的資金需求。

中央銀行統計，截至今年9月底，整體壽險業不動產投資餘額達1兆7,165億元，續創歷史新高，單月增加19億元，較去年同期增加1,048億元，年增率6.5%。

觀察壽險業近期不動產交易，9月凱基人壽與南山人壽接連出手，合計投入逾257億元，投資標的分別鎖定台北市南港商辦及新竹竹北科技廠辦，顯示壽險資金持續布局科技產業聚落與企業辦公需求，也反映壽險業對收益型不動產的配置需求仍高。

其中，凱基人壽9月23日宣布，以206億元（含售後租回實際投入金額，交易金額為202.18億元），向潤泰新旗下潤泰創新開發，購入位於台北市南港區的「潤泰南港玉成廣場」全棟商辦大樓。

該大樓為輝達（NVIDIA）台灣研發中心所在地，交易金額創下全台單一商辦大樓最高成交紀錄。

南港近年隨著科技企業進駐、軟體園區及大型商辦開發持續推進，已成為台北重要的科技產業與商業辦公聚落。凱基人壽此次購入整棟商辦，除了看好南港區域發展及商用不動產長期需求，也透過既有租賃安排，掌握可預期的租金收益。相較於單純等待房價上漲，這類具備企業租戶及實際使用需求的商辦，更符合壽險業長期持有、穩定收租的投資模式。

另一筆交易則由南山人壽出手。南山人壽9月24日發布重大訊息，宣布以51.68億元，向保樂資產管理股份有限公司（昌益集團旗下）購入新竹縣竹北市「昌益科技產發園區」第一期A棟大樓，總樓地板面積約2.1萬坪。

此次投資主要著眼於長期穩定租金收益，也看好新竹地區科技產業聚落發展所帶動的辦公及廠辦需求。

值得注意的是，兩家壽險公司選擇的標的雖然不同，但投資方向相當一致：凱基人壽布局台北南港科技商辦，南山人壽則鎖定新竹竹北科技廠辦，均以科技產業聚落為核心，透過企業租賃需求創造長期收益。