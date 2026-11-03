聽新聞
0:00 / 0:00

壽險業強攻商用不動產 藉長期出租收益創造穩定現金流

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
壽險業不動產投資持續升溫，投資策略也逐漸從過去押注房價增值，轉向鎖定具備長期租金收益的商用不動產，包括商辦大樓、科技廠辦及物流中心等，藉由長期出租創造穩定現金流，支應壽險業長年期保單的資金需求。示意圖。聯合報系資料照
壽險業不動產投資持續升溫，投資策略也逐漸從過去押注房價增值，轉向鎖定具備長期租金收益的商用不動產，包括商辦大樓、科技廠辦及物流中心等，藉由長期出租創造穩定現金流，支應壽險業長年期保單的資金需求。示意圖。聯合報系資料照

壽險業不動產投資持續升溫，投資策略也逐漸從過去押注房價增值，轉向鎖定具備長期租金收益的商用不動產，包括商辦大樓、科技廠辦及物流中心等，藉由長期出租創造穩定現金流，支應壽險業長年期保單的資金需求。

中央銀行統計，截至今年9月底，整體壽險業不動產投資餘額達1兆7,165億元，續創歷史新高，單月增加19億元，較去年同期增加1,048億元，年增率6.5%。

觀察壽險業近期不動產交易，9月凱基人壽與南山人壽接連出手，合計投入逾257億元，投資標的分別鎖定台北市南港商辦及新竹竹北科技廠辦，顯示壽險資金持續布局科技產業聚落與企業辦公需求，也反映壽險業對收益型不動產的配置需求仍高。

其中，凱基人壽9月23日宣布，以206億元（含售後租回實際投入金額，交易金額為202.18億元），向潤泰新旗下潤泰創新開發，購入位於台北市南港區的「潤泰南港玉成廣場」全棟商辦大樓。

該大樓為輝達（NVIDIA）台灣研發中心所在地，交易金額創下全台單一商辦大樓最高成交紀錄。

南港近年隨著科技企業進駐、軟體園區及大型商辦開發持續推進，已成為台北重要的科技產業與商業辦公聚落。凱基人壽此次購入整棟商辦，除了看好南港區域發展及商用不動產長期需求，也透過既有租賃安排，掌握可預期的租金收益。相較於單純等待房價上漲，這類具備企業租戶及實際使用需求的商辦，更符合壽險業長期持有、穩定收租的投資模式。

另一筆交易則由南山人壽出手。南山人壽9月24日發布重大訊息，宣布以51.68億元，向保樂資產管理股份有限公司（昌益集團旗下）購入新竹縣竹北市「昌益科技產發園區」第一期A棟大樓，總樓地板面積約2.1萬坪。

此次投資主要著眼於長期穩定租金收益，也看好新竹地區科技產業聚落發展所帶動的辦公及廠辦需求。

值得注意的是，兩家壽險公司選擇的標的雖然不同，但投資方向相當一致：凱基人壽布局台北南港科技商辦，南山人壽則鎖定新竹竹北科技廠辦，均以科技產業聚落為核心，透過企業租賃需求創造長期收益。

壽險業 不動產 凱基 現金流

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

經濟日報社論／加速REITs改革 讓全民共享收益

TISA 2.0掀退休理財話題 國泰台灣高股息聚焦企業獲利與長期價值

台中前三季建物交易量縮三成 「這3區」移轉量竟逆勢超越限貸令前

00949配息3.02元創日股ETF高息話題 年化配息率飆到13.6%

相關新聞

13金控淨值成長動能趨緩 9月底逼近6.8兆元 上季增額僅為Q2三成

美債殖利率飆升，拖慢壽險型金控淨值成長力道，玉山金則靠併入三商美邦突圍。13家上市金控9月底自結淨值逼近6.8兆元，季增3,028億元，雖維持成長，但單季增額卻僅剩前季的三成，成長動能趨緩，第4季股債走勢更牽動明年配息。

五金控持有台積股347億 臺灣金逾123億最高

台股今年第3季上漲1,814點，國內五家公股金控持股也有變化，其中，在台積電部位，臺灣金及第一金在第3季皆有增持，反觀合庫金、兆豐金、華南金則呈現減持；與上一季相比，臺灣金在第3季主要加碼台企銀、元大金、彰銀等金融股，兆豐金及華南金則加碼統一等防禦型股票，另外，五家公股金控則同步減碼台灣大股票。

金控淨值排名大洗牌 中信躍第三 玉山跳兩級

13家金控淨值排名第三季大洗牌。中信金超車台新新光金、躍居第三，玉山金靠併入三商美邦連跳兩級；元大金則受惠台股熱絡，與兆豐金淨值差距縮至僅約2,000萬元，第六名之爭白熱化。

台灣傑出金融業務菁業獎揭曉／中信銀連三年獲菁業獎大滿貫

譽有「金融界奧斯卡」之稱的台灣傑出金融業務菁業獎，昨（2）日公布第13屆得獎名單，中信銀行勇奪八項大獎，包括七項機構獎及一項特別獎，締造連續三屆提報獎項全數獲獎的傲人成就，創下台灣金融業前所未有的里程碑。

台灣傑出金融業務菁業獎揭曉／玉山奪菁業獎八大獎項

玉山以永續與數位為轉型雙引擎，進一步深化企業金融、財富管理與人才培育，以科技與金融力量陪伴企業及顧客共創長期價值。

台新銀扮台日金融橋梁

台新銀行東京分行昨（2）日於東京明治記念館舉辦「成立十周年慶祝午宴」，邀集長期支持台新銀行的企業客戶、合作夥伴及各界貴賓齊聚同慶，見證東京分行里程碑。台灣駐日本代表處公使蔡明耀應邀蒞臨致賀，台新銀行總經理林淑真率法人金融事業總處執行長陳柏如等經營團隊親臨與會，感謝客戶與合作夥伴長期以來的支持與信任，並分享台新銀行深耕日本市場的策略與願景。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。