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金控淨值排名洗牌！中信超車台新新光 玉山跳兩級、元大緊追兆豐

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
富邦金（圖）、國泰金仍穩居前兩大金控。圖／富邦金控提供
富邦金（圖）、國泰金仍穩居前兩大金控。圖／富邦金控提供

13家金控淨值排名第3季大洗牌。中信金（2891）超車台新新光金（2887）、躍居第三，玉山金（2884）靠併入三商美邦連跳兩級；元大金（2885）則受惠台股熱絡，與兆豐金（2886）淨值差距縮至僅約2,000萬元，第六名之爭白熱化。

富邦金（2881）、國泰金（2882）仍穩居前兩大金控，9月底自結淨值分別達1.36兆元及1.14兆元。第三名之爭則出現逆轉。

中信金6月底淨值還落後台新新光金，9月底卻以7,294億元反超118億元，一舉躍居第三。

壽險圈指出，兩家都有壽險子公司，同樣受到美債跌價影響，但因獲利、股債及保險負債評價變動不同，使淨值成長出現落差，也凸顯金控淨值不只看獲利。

玉山金則是最大黑馬。受惠併入三商美邦，9月底自結淨值季增23.6%到3,483億元，增幅居13家之冠，排名從第十名躍升第八名，也讓玉山金擴大銀行、壽險雙引擎布局。

另一場激戰是兆豐金與元大金。6月底兆豐金淨值還領先元大金，但第3季元大金受惠台股熱絡，帶動證券業務及投資收益成長，淨值急起直追；9月底兩家均達4,083億元，差距僅剩約2,175萬元。

金控淨值排名洗牌，不只反映規模消長，也攸關資本與配息實力。淨值增加有助強化資本緩衝、支撐業務擴張；若獲利及可分配盈餘同步成長，也能為2027年配發2026年度股利增添底氣。

金控 淨值 兆豐

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