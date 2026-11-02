銀行資金緊俏衝擊浮現了 國銀五大信賴放款9月急凍

銀行資金緊俏效應浮現，波及政策產業放款。據金管會統計，9月底國銀五大信賴產業放款餘額5兆785億元，月增僅66.76億元，是4月上路以來新低，更一舉終結連四個月單月增逾千億元走勢。

銀行主管坦言，資金成本上升、放款利率走高及銀行控管流動性覆蓋比率（LCR）三重壓力，部分企業因而減少借款或到期還款，使放款增額明顯縮水。

銀行主管分析，AI相關產業擴產、企業周轉金需求仍強，加上股市交易熱絡吸引資金，使銀行資金調度壓力升高。

但各銀行為維持LCR及資本適足率，須兼顧存放款配置，放款利率也隨資金成本上升而提高。

換言之，即使產業有融資需求，企業也會因借款成本變貴而調整資金安排，部分客戶減少動用授信額度，或在貸款到期後直接償還，使新增放款空間受到壓縮。

從產業別觀察，9月五大產業放款餘額全數下滑，其中軍工減少446億元最多，AI減339億元、安控減323億元，次世代通訊及半導體也分別減131億元及69億元。

儘管9月放款增額急縮，第一期方案自4月至12月，累計至9月底仍增加8,442億元，達原訂1,200億元目標的703.5%。其中軍工累計增加4,728億元最多，AI及安控分別增加2,503億元、2,327億元。

銀行圈指出，AI及相關供應鏈接單、擴產需求仍在，但隨資金成本走高、銀行更重視流動性管理，企業借款意願與銀行授信配置都將受到影響。

後續五大信賴產業放款能否恢復成長動能，仍須觀察各銀行流動性壓力、及企業借款需求變化。