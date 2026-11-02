快訊

中職／蔣銲MVP賽季形容像童話故事 談再返龍營回應「我只簽1年」

19歲男大生才跟阿嬤通話「想回家了」卻被撞死 酒駕肇逃男收押

達成協議！邁威爾全股票收購Lumentum 企業價值達1150億美元

聽新聞
0:00 / 0:00

華南銀行關懷員工 獲勞動部工作生活平衡獎

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
華南銀行榮獲「2026工作生活平衡獎」，由勞動部部長洪申翰（左）頒獎，華南銀行副總經理江景平（右）代表受獎。圖／華南銀行提供
華南銀行榮獲「2026工作生活平衡獎」，由勞動部部長洪申翰（左）頒獎，華南銀行副總經理江景平（右）代表受獎。圖／華南銀行提供

華南銀行2日榮獲勞動部頒發「2026工作生活平衡獎-員工關懷」，展現企業在員工關懷與友善職場建設上的卓越成效。華南銀行秉持「傾聽員工的聲音，成長不設限，學習不停歇」的精神，將優於法令的給假、心理支持、健康促進、家庭照顧及領導培訓全面納入員工體驗，關懷從同仁在職一路延續至退休後，深獲評審高度肯定。

關懷延伸至家庭與退休 建立終身歸屬感

華南銀行基於友善家庭理念，關懷延伸至員工家庭與退休生活，提供包含結婚津貼、生育津貼、互助金、子女教育獎助學金，以及海外派駐員工與家屬的機票補助，並定期舉辦各式團隊建設活動。此外，透過每年定期舉辦「退休人員聯誼會」，讓多年的情誼與歸屬得以延續，退休不再是關係的終點，而是另一段陪伴的開始。

建立發聲機制與主管培訓 驅動制度持續優化

為了讓制度與時俱進，華南銀行定期針對開放式意見的滿意度調查進行深度分析，逐項提出具體的改善措施。同時，企業內部亦設置幹部培訓課程，將卓越的溝通能力帶回管理現場。從員工發聲、主管傾聽到制度的主動調整，華南銀行讓每一份意見都成為下一項更貼心改變的契機，讓員工的聲音成為職場持續向前的最強大力量。

健康永續融入日常飲食 全面促進身心健康

在健康促進方面，華南銀行將對健康的重視化為每日細緻的照顧，持續推動健身空間、健康講座、專欄及心理健康檢測。尤為亮眼的是，總行大樓特別設置「植物工場」，專門培育無農藥蔬菜供應員工餐廳；餐廳亦全面選用有機米與有機黑米，並由膳食委員會嚴格把關，讓「健康」與「永續」切實落地為員工的日常飲食習慣。

全額補助員工協助方案 打造安心溝通管道

為落實心理支持，華南銀行導入全額補助的「員工協助方案」，提供不限次數的0800免費專線，以及提供專業的個別諮詢服務。透過具備保密性、便利且令人安心的溝通管道，由專業人士陪伴同仁釐清困擾、重新梳理問題，讓員工在需要時能毫無顧慮地主動尋求支持，真正實現自在安心的工作環境。

華南銀行 勞動部 工作

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「五心」關懷打造留才實力 凱基金獲勞動部工作生活平衡獎

遠東商銀打造世代共融友善職場 獲新北金質獎肯定

志聖獲工作生活平衡獎 第三胎以上生育獎勵30萬元

接住送行者情緒 禮儀公司獲工作生活平衡獎

相關新聞

新台幣盤中重貶逾2角 央行、出口商聯手抗外資賣壓

AI投資變現能力引爆市場疑慮，全球科技股賣壓再起，外資持續賣股匯出，台灣股匯市同步下挫，新台幣兌美元今天盤中重貶逾2.3...

台灣人救急方式改變了！金融研訓院調查：以前靠儲蓄 現在靠賣股

台灣金融研訓院發布〈2026台灣金融生活調查〉結果。在人工智慧需求增加、台股屢創新高，實質GDP大幅成長背景下，民眾對金融商品或服務的使用信心大幅提升至64.1%，近九成民眾認為家庭收支大致平衡或寬裕，大學生更將投資金融市場視為儲蓄或對抗通膨的方式，不過高齡長者的數位金融落差、大眾對加密貨幣的審慎態度，仍是台灣金融安全網需要持續關注的焦點。

金控淨值排名洗牌！中信超車台新新光 玉山跳兩級、元大緊追兆豐

13家金控淨值排名第3季大洗牌。中信金（2891）超車台新新光金（2887）、躍居第三，玉山金（2884）靠併入三商美邦連跳兩級；元大金（2885）則受惠台股熱絡，與兆豐金（2886）淨值差距縮至僅約2,000萬元，第六名之爭白熱化。

銀行資金緊俏衝擊浮現了 國銀五大信賴放款9月急凍

銀行資金緊俏效應浮現，波及政策產業放款。據金管會統計，9月底國銀五大信賴產業放款餘額5兆785億元，月增僅66.76億元，是4月上路以來新低，更一舉終結連四個月單月增逾千億元走勢。

中信銀勇奪13屆菁業獎8項大獎殊榮 連續三度大滿貫

譽有「金融界奧斯卡」之稱的台灣傑出金融業務菁業獎今日公布第十三屆得獎名單，中國信託商業銀行勇奪8項大獎，包括7項機構獎及1項特別獎，締造連續三屆提報獎項全數獲獎的傲人成就，創下國內金融業前所未有的里程碑。

大學生瘋台股投資風險高 金研院與近十家大學合作開設金融知識學分

金融研訓院公布最新的金融生活調查結果，發現大學生因為FOMO等從眾心理促使進場投資，風險也升高，這些心理，來自於學長姐或男女朋友因投資獲利，而加深未進場投資大學生的焦慮感，但盲目投資則更容易虧損；而關於和股匯投資相關的金融教育，金融研訓院院長高一誠指出，已和全國近十家大專院校合作，開設金融教育學分，一學期一學分來灌輸正確的投資觀念。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。