華南銀行關懷員工 獲勞動部工作生活平衡獎

華南銀行2日榮獲勞動部頒發「2026工作生活平衡獎-員工關懷」，展現企業在員工關懷與友善職場建設上的卓越成效。華南銀行秉持「傾聽員工的聲音，成長不設限，學習不停歇」的精神，將優於法令的給假、心理支持、健康促進、家庭照顧及領導培訓全面納入員工體驗，關懷從同仁在職一路延續至退休後，深獲評審高度肯定。

關懷延伸至家庭與退休 建立終身歸屬感

華南銀行基於友善家庭理念，關懷延伸至員工家庭與退休生活，提供包含結婚津貼、生育津貼、互助金、子女教育獎助學金，以及海外派駐員工與家屬的機票補助，並定期舉辦各式團隊建設活動。此外，透過每年定期舉辦「退休人員聯誼會」，讓多年的情誼與歸屬得以延續，退休不再是關係的終點，而是另一段陪伴的開始。

建立發聲機制與主管培訓 驅動制度持續優化

為了讓制度與時俱進，華南銀行定期針對開放式意見的滿意度調查進行深度分析，逐項提出具體的改善措施。同時，企業內部亦設置幹部培訓課程，將卓越的溝通能力帶回管理現場。從員工發聲、主管傾聽到制度的主動調整，華南銀行讓每一份意見都成為下一項更貼心改變的契機，讓員工的聲音成為職場持續向前的最強大力量。

健康永續融入日常飲食 全面促進身心健康

在健康促進方面，華南銀行將對健康的重視化為每日細緻的照顧，持續推動健身空間、健康講座、專欄及心理健康檢測。尤為亮眼的是，總行大樓特別設置「植物工場」，專門培育無農藥蔬菜供應員工餐廳；餐廳亦全面選用有機米與有機黑米，並由膳食委員會嚴格把關，讓「健康」與「永續」切實落地為員工的日常飲食習慣。

全額補助員工協助方案 打造安心溝通管道

為落實心理支持，華南銀行導入全額補助的「員工協助方案」，提供不限次數的0800免費專線，以及提供專業的個別諮詢服務。透過具備保密性、便利且令人安心的溝通管道，由專業人士陪伴同仁釐清困擾、重新梳理問題，讓員工在需要時能毫無顧慮地主動尋求支持，真正實現自在安心的工作環境。