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遠東商銀打造世代共融友善職場 獲新北金質獎肯定

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
遠東商銀榮獲新北市中高齡者及高齡者友善職場認證金質獎，由新北市勞工局長頒獎，人力資源總處李弘暉人資長（右）代表受獎。圖／遠東銀行提供
遠東商銀榮獲新北市中高齡者及高齡者友善職場認證金質獎，由新北市勞工局長頒獎，人力資源總處李弘暉人資長（右）代表受獎。圖／遠東銀行提供

遠東商銀（2845）首度參加「新北市中高齡者及高齡者友善職場認證」，獲最高榮譽的金質獎肯定，且為唯一獲頒金質獎的金融業，展現該行推動全方位友善職場的具體成果。

遠東商銀認為多元尊重、世代共融的工作環境，是人才永續與幸福職場的底層邏輯之一，故將中高齡友善理念融入人力資源管理制度，從人才培育、職涯發展到員工照顧，建立完整的支持機制，讓不同年齡層的員工都有機會發揮專業所長，實現個人與組織共同成長。

在人才培育方面，遠東商銀成立「壯世代學院」，規劃多元學習與職涯發展課程，並採行中高齡雙導師制度以利世代交流，深化經驗傳承的機制，讓資深員工的專業知識化為組織穩健成長的資產。

在照顧員工的工作與生活平衡方面，則提供彈性工時、友善家庭假、健康促進、團體保險及員工協助方案（EAP）等措施，協助員工兼顧家庭需求。此外，對於中高齡員工必須因應的退休準備，遠東商銀透過退休制度、員工持股信託、優惠儲蓄及退休後關懷機制，有系統地延伸至退休準備計畫的具體協助，實踐從在職發展到退休規劃的全方位人才照顧理念。

遠東商銀表示，對於此次首度參與即獲金質獎，將化為精進的動力，持續深化世代共融、人才培育及員工照顧措施，在AI引領變革的時代，將友善員工的理念落實於企業文化與日常管理，提供具支持性的制度，打造令員工安心工作與自我實現的優質職場環境。

遠東商銀 金質獎 職場

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