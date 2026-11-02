奠定金融監理基石 陳木在發表「明潭財金專論」為台灣金融寫歷史

上銀文教基金會於10月28日舉辦上海商業儲蓄銀行常務獨立董事陳木在著作《明潭財金專論》新書分享會，主題是「躬逢其盛，薪火相傳：一個金融老兵的見證」，總結畢生於金融監理與決策洞察，為台灣金融政策的傳承與創新留下紀錄。同時，陳木在以其數十年來對金融體制改革、監理制度建立與產業升級等貢獻獲頒「金融奉獻獎」。

陳木在歷任金融局局長、財政部次長，中國農民銀行、臺灣銀行、中華開發金控(現為凱基金控 （2883）)董事長，職涯等同台灣近代金融史的縮影。擔任公職期間推動多項重大金融法規修訂，引導金融業走向現代化管理與國際標準接軌；轉任金融機構要職後，他則將深厚的法規背景與監理邏輯融入企業治理之中。陳木在擔任中華開發金控董事長期間，協助公司引進嚴謹的風險控管思維，推動產業投資與金融資源的有效配置；現任職上海商銀常務獨立董事，持續推動銀行在穩健經營中求創新，提升公司治理水準與股東價值。

陳木在繼先前著作奠定理論基礎後，近期發表的《明潭講金融》以深入淺出的宏觀視野，解析金融市場運作的核心邏輯、金融機構監理哲學以及當前金融科技與永續金融發展的實務課題；《明潭財金專論》探討宏觀經濟政策變遷、貨幣與資本市場之互動發展，以及國際金融形勢對台灣金融體系的深遠影響。這兩本著作融合他數十年在公部門政策制定與私部門經營實務中的經驗與前瞻思維，是研究台灣金融發展史的重要文獻。

從法規制定到機構經營，陳木在始終心繫台灣金融產業的健全發展與國際競爭力。近期「明潭系列著作」的相繼問世與獲頒「金融奉獻獎」，陳木在表示，期盼透過「明潭系列著作」經驗匯聚與思想傳承，能夠啟發更多新一代金融人才，在變動的全球金融環境與複雜的多邊地緣政治中，打造穩定、創新且具韌性的金融體系，持續推動台灣金融業向國際舞台邁進。