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國銀五大信賴產業放款9月底餘額破5.07兆 持續超標
金管會統計顯示，本國銀行對五大信賴產業放款餘額截至9月底為新台幣5兆785億元，單月僅增66億元，不過，若與今年3月底基期相比，累計增加8442億元，達成首期1200億元放款成長目標的703.51%，整體仍持續超標。
金管會今年2月3日訂定「獎勵本國銀行辦理五大信賴產業放款方案」，接棒原本的六大核心戰略產業方案，放款對象包括半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等五大信賴產業。第1期實施期間為今年4月至12月，並訂定首期放款目標值為增加1200億元，已在今年5月提前達標。
金管會表示，截至今年9月底，本國銀行對五大信賴產業放款餘額為5兆785億元，較今年3月底基期累計增加8442億元，已達到首期預期成長目標1200億元的703.51%，持續超標。
至於放款餘額變動主因，金管會指出，銀行表示多數廠商因產業特性、生產週期或資金成本等因素，經調整短、中期借款（資金用途為一般週轉金）所致。
觀察9月底各產業（以行業代號統計）放款餘額，以軍工產業3.3兆元居冠，其次是人工智慧產業1.3兆元，再來為次世代通訊產業1.1兆元。
根據金管會統計，截至9月底五大信賴產業放款餘額前5大銀行，分別為台灣銀行、兆豐銀行、第一銀行、合庫銀行與華南銀行。
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