「五心」關懷打造留才實力 凱基金獲勞動部工作生活平衡獎

凱基金控2日獲頒勞動部「工作生活平衡獎」之「員工關懷獎」，肯定集團長期將員工照護制度化、深化全方位福祉的具體成果。凱基金控以「寬心、安心、齊心、暖心、信心」建構「五心級」員工關懷體系，從薪酬福利、家庭照顧、健康支持到職涯成長，將員工福祉深植於日常管理，打造兼顧工作與生活、支持人才長期發展的職場環境。

凱基金控人資長陳慧珠表示，這份獎項既是肯定，更是對同仁的長期承諾。人才是企業最珍貴的永續資產，也是維持競爭優勢的根本，員工關懷不能只靠單一福利，須從同仁在不同人生與職涯階段的真實需求出發，建立系統化支持制度，讓員工能在工作與生活之間取得平衡，實現自身的職涯價值。

在「寬心」與「安心」照顧上，凱基金控從生活保障與健康環境雙管齊下。「寬心」著重薪酬與福利競爭力，推出優於法規措施，包括員工持股信託、延長全薪產假與陪產（檢）假，以及全薪生日假；自2025年起，擴大全額補助團體保險保障範圍，將同仁配偶及子女納入，讓企業照顧延伸至家庭。

「安心」則聚焦身心健康與平等友善環境，除提供員工協助方案（EAP）及醫護臨場服務外，對職場不法侵害及性騷擾更採取「零容忍」原則，同時將性別平等落實於招募、薪酬與升遷，目前女性主管比例已逾五成，展現性別平權與多元共融的職場文化。

在組織文化與人才發展方面，凱基金控透過「齊心、暖心、信心」三面向凝聚向心力。其中，「齊心」透過「凱基家族」、志工服務及全員健走競賽等活動，促進跨單位交流；「暖心」藉由「最佳企業價值實踐獎」、線上即時回饋平台及年資表揚機制，讓員工的付出與貢獻有機會獲得肯定；「信心」則著眼於同仁的未來競爭力，透過「凱基學院」提供豐富學習資源，課程涵蓋數位轉型、永續發展及多元共融等，協助同仁強化專業韌性，面對金融產業挑戰。

凱基金控強調，照顧員工就是提升企業核心競爭力，未來將持續優化各項福利與培育機制，以「成為人才永續首選雇主」為目標，透過強大的人才資本，為集團注入源源不絕的成長動能。