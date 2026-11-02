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合庫無限金鑽卡公益回饋 攜台大共植永續希望林
面對氣候變遷、生物多樣性流失及淨零轉型挑戰，合庫銀行透過無限金鑽卡環保愛地球公益回饋機制，將卡友日常消費所累積的公益能量，轉化為支持生態保育與自然碳匯發展的具體行動，推動「生態保育暨自然碳匯合作專案」，以實際作為守護臺灣珍貴自然資源，落實「取之於社會、用之於社會」的企業精神。
合庫銀行與國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處共同於南投縣信義鄉辦理「合庫永續植樹行動」，由合庫銀行認養臺大實驗林1.2公頃林地，攜手推動為期20年的新植造林計畫，預計栽植1,800株原生樹種苗木。
透過長期森林經營管理與撫育維護，提升森林碳匯功能，並兼顧涵養水源、生態復育及生物多樣性保育等效益，共同打造兼具減碳價值與生態功能的永續森林環境。
除推動新植造林計畫外，合庫亦持續投入生物多樣性保育工作，支持社團法人高雄市野鳥學會辦理美濃湖水雉棲地保育共生地計畫，並攜手農業部生物多樣性研究所建置全台首座「黑面琵鷺肉毒桿菌毒素中毒預警系統」，透過資源挹注與跨域合作，共同守護重要物種及棲地環境。
憑藉長期深耕環境永續與自然保育的成果，連續兩年榮獲「台灣生物多樣性獎」銅級獎，並獲頒第一屆「企業海洋永續貢獻獎」。
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