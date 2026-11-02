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新壽魏寶生跨界參選足協副理事長 攜姚仁恭推四大改革

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
中華民國足球協會將進行改選，知名建築照明設計師姚仁恭（左）宣布，攜手台新新光金控副董事長、新光人壽董事長魏寶生，參選第14屆足協正、副理事長。記者戴玉翔／攝影
中華民國足球協會將進行改選，知名建築照明設計師姚仁恭（左）宣布，攜手台新新光金控副董事長、新光人壽董事長魏寶生，參選第14屆足協正、副理事長。記者戴玉翔／攝影

中華民國足球協會改選出現新組合！知名建築照明設計師姚仁恭2日宣布，攜手台新新光金控副董事長、新光人壽董事長魏寶生，搭檔參選第14屆足協理事長及副理事長，以「務實前行，穩健升級」為核心理念，提出財務制度、競賽優化、青訓改革及國際交流四大改革方向，盼導入獨立、透明、專業的治理制度，為台灣足球發展建立長期基礎。魏寶生透露，參選前已向台新新光金控董事長吳東亮報告，並獲得同意，未來若順利當選，希望結合企業界及金融界資源，協助推動台灣足球發展。

姚仁恭表示，自己從6歲開始踢足球，至今68歲仍維持每周踢球三次的習慣，2014年成立「三三足球公益信託基金」，長期支持偏鄉原住民學校足球隊及菁英球員海外訓練，累計受益超過1萬8,224人次。此外，他也曾陪伴孩子赴海外訓練，深入觀察英國、德國、美國、日本及香港等地的青訓環境，了解台灣足球發展面臨的挑戰。

魏寶生則從10歲開始踢球，年輕時曾獲得全國第三名，至今仍維持每周踢球的習慣。他也長期投入台灣足球推廣，過去曾與企業界友人及前中華隊隊長陳柏良合作，推動青年足球培訓及國際交流，透過選拔優秀高中球員、安排集訓與國際邀請賽，讓年輕球員有機會與國外球隊交流，多年來已培育近千名高中足球員。魏寶生表示，希望未來能結合更多企業界及金融界資源，持續支持基層足球與青年球員發展。

姚仁恭指出，台灣足球需要「煞車與轉向」，不會輕率承諾短期內打進世界盃或亞洲盃，而是希望務實面對現況，從制度與人才培育做起。若順利當選，上任第一周就會與協會各部門開會，了解實際運作情況，並導入專業管理制度，希望六個月內讓外界感受到改革成果。

姚仁恭與魏寶生此次提出四大改革方向，首先是財務制度與紀律，將建立明確的會計認列標準及財務管理流程，落實專款專用與財務資訊公開，並改善基層單位經常需要自行墊付費用的問題，降低行政負擔，讓各項支出有制度可循、各筆款項有據可查。

其次是競賽優化與品牌推廣，將強化競賽委員會功能，建立各級俱樂部運作標準及明確的賽事行事曆，全面盤點足球場地資源，同時積極爭取重要賽事的電視及網路轉播機會，擴大賽事曝光，提升台灣足球的觀賞性、能見度及商業發展空間。

第三是技術發展與青訓改革，規劃聘任專職技術總監，引進運動科學與數據分析，逐步建立球員、教練及訓練發展資料庫，並盤整、優化青少年訓練資源，將人才培育重心放在球員長期身心發展、技術養成及職涯規劃，而非僅追求短期比賽成績。

第四是國際關係與人才交流，規劃成立專責國際事務小組，推動教練、裁判及青年球員的國際交流與技術合作，並建立海外足球人才資料庫，持續追蹤旅外球員發展情況，促進國內外足球資源連結，為國家隊及台灣足球長期發展累積人才基礎。

姚仁恭強調，自己以獨立參選人身分投入，希望凝聚各界力量，放下過去紛擾，團結現有各路人馬 並善用其經驗與專業，將資源精準投入青少年培訓與基層教練培育，透過制度改革與長期耕耘，為台灣足球建立穩固、可持續發展的根基。

新壽 理事長 新光人壽

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