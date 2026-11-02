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土銀前進成功大學　向下扎根信託知識

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
土地銀行赴成功大學都市計劃系辦理信託知識宣導活動。圖/土地銀行提供
土地銀行赴成功大學都市計劃系辦理信託知識宣導活動。圖/土地銀行提供

響應推動培育具跨領域及整體規劃能力之信託人才，並普及信託觀念宣導政策，土地銀行11月2日赴成功大學都市計劃系辦理信託知識宣導活動，透過專業課程與實務案例分享，協助學生認識信託制度及其多元應用，深化對財產管理、資產活化及金融服務的理解，並促進信託知識向下扎根。

宣導內容涵蓋信託制度與架構、一般信託、安養信託、特定金錢信託、不動產開發信託、不動產買賣價金信託，以及不動產證券化與資產活化等主題。

其中，透過安養信託介紹財產管理、退休生活及醫療照護費用規劃，並藉由不動產信託說明信託機制在財產管理、交易安全及開發風險控管方面的功能，讓學生了解信託不僅是財產管理工具，更能依不同需求發揮財產保障與專款專用的效益。

此外，本次亦介紹不動產證券化之基本概念及不動產投資信託（REIT）、不動產資產信託（REAT）等業務，並以國泰一號不動產投信基金結合都市更新活化資產案例，說明如何透過信託架構及金融工具整合資源、促進都市更新及提升不動產使用效益。

藉由理論與實務案例相互結合，協助學生認識信託與不動產、金融市場及都市發展之關聯，拓展跨領域專業視野，進一步提升對信託制度及實務應用的認識。

土銀 信託 成功大學

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