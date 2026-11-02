台灣人救急方式改變了！金融研訓院調查：以前靠儲蓄 現在靠賣股

台灣金融研訓院發布〈2026台灣金融生活調查〉結果。在人工智慧需求增加、台股屢創新高，實質GDP大幅成長背景下，民眾對金融商品或服務的使用信心大幅提升至64.1%，近九成民眾認為家庭收支大致平衡或寬裕，大學生更將投資金融市場視為儲蓄或對抗通膨的方式，不過高齡長者的數位金融落差、大眾對加密貨幣的審慎態度，仍是台灣金融安全網需要持續關注的焦點。

〈台灣金融生活調查〉自2020年起每2年執行一次。近兩年來，全球對人工智慧（AI）與半導體的強力需求，成為台股的核心主力並帶動台灣經濟成長，本次調查顯示，台灣民眾對使用金融商品與服務的信心，從2024年的38.9%大幅提升至64.1%。

家庭收支的支應日常生活開銷方面，86.5%的民眾感到寬裕或得以支應；在緊急預備金方面，51.6%的民眾擁有足以維持至少半年生活基本開銷的存款緩衝。

歷次調查民眾急需緊急大額用錢時的籌錢管道，多數使用自己儲蓄、家庭及朋友來源等人際安全網為主，本次調查顯示，「變賣股票、基金」的比率正在增加，意味著隨著股市熱潮，民眾將自身的現金儲蓄移往投資，一旦急需用錢時，若缺乏足夠的可立即動用現金必須變賣股票或基金，又遇市場波動或回檔時，只能低價出售而產生實質虧損風險，因此必需留意投資與自身儲蓄的衡平。

在台股熱絡之時，民眾尋求理財建議管道相形多元，來自社群、網紅（投顧老師）的比率逐漸增加，但來自銀行及金融專業意見的比率降低。顯示民眾資訊管道的轉移，代表金融業除本身具備專業權威之外，還應進一步深耕影音與社群媒體，以專業形象在網路建立更多影響力。