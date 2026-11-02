國泰金3子公司獲雙銀一銅「國家企業環保獎」肯定

國泰金控（2882）長期以「綠色營運、綠色能源及綠色不動產」三大主軸推動營運轉型，並積極發展綠色金融及保險服務，持續將減碳理念融入金融本業。環境部第8屆「國家企業環保獎」2日揭曉，旗下國泰人壽、國泰世華銀行及國泰產險三家子公司皆獲得肯定，其中國泰人壽及國泰世華銀行雙雙榮獲銀級獎，國泰產險首度參加即勇奪銅級獎，展現國泰攜手客戶、企業及供應商共同推動綠色轉型的具體成果，永續實力再獲國家級肯定。

國泰人壽積極推動節能管理及數位服務，2025年碳排放量較2020年減少46.47%，再生能源使用比例達53.9%，並於30棟自有大樓導入智慧能源管理系統，提升用電效率；其中國泰環宇大樓更獲全球不動產永續評鑑（GRESB）滿分肯定。此外，截至2025年，透過「綠色租賃方案2.0」，協助70家企業、110個租賃據點使用再生能源，帶動更多企業加入減碳行列。在保險服務方面，2025年電子投保使用率達99.67%，全年節省約572公噸二氧化碳當量（CO₂e），兼顧環境永續及保戶服務便利性。在永續金融方面，2025年低碳投資金額達2,591億元，並與137家企業展開多次永續議題交流，鼓勵企業強化氣候風險管理及環境資訊揭露，透過資金投入與企業合作雙軌並進，支持產業低碳轉型，持續擴大永續影響力。

六度榮獲國家企業環保獎的國泰世華銀行，持續依循科學基礎減碳目標倡議（SBTi），以控制全球升溫不超過1.5°C為方向訂定減碳目標，2025年國內營運碳排量較2020年減少51%，提前超越2030年減碳42%的目標，再生能源使用率亦達53%，展現節能減碳的具體功效；為鼓勵各單位節約用電，2025年起針對內部各單位非再生能源用電量收取「基本碳費」，全年實收逾新台幣3,900萬元，2026年進一步推動內部超額碳費制度，針對超出用電額度的部分收取費用，並將資金投入節能減碳及能源轉型相關措施，讓減碳理念落實於日常營運。國泰世華銀行亦發揮金融核心職能協助企業低碳轉型，2025年推出「Cathay One一站式轉型金融平台」，整合減碳諮詢服務，並結合永續績效連結授信、綠色授信等金融方案，協助企業掌握碳排放情形、改善能源使用效率，提供企業轉型所需的資源，加速邁向低碳經營。

國泰產險則以「保險保障、損害防阻」兩大核心職能，全面推動低碳轉型，持續落實節能、數位服務及無紙化作業，今年首次參加即獲得銅級獎的肯定。2025年國內營運據點較2020年累積減碳66.9%，提早達成2030年減碳 42%目標，再生能源使用率64.4%，達成年度RE50目標。2025年每件財產保險服務的碳足跡較2019年減少65.2%，展現降低營運碳排放的成果。在保險保障方面，國泰產險積極發展電動車、再生能源及農業保險等綠色保險商品，透過保險分擔相關風險，支持低碳產業穩健發展。在損害防阻方面，將保險服務從「事後理賠」轉為「事前預防」，透過天災風險評估、太陽能設施現場檢查及改善建議，協助企業提前發現潛在風險，降低天然災害可能造成的損失，以保險專業守護客戶資產，提升面對氣候變遷的應變能力。