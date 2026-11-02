快訊

訊問2小時離開高檢署 高金素梅：希望台灣不要回到戒嚴、獨裁的時代

學者研究：習近平老化「比一般人更嚴重」 下機出現「環狀步態」

被問蔡其昌「弱智說」表情曝 盧秀燕反擊：支持鮮奶政策市民是智者

聽新聞
0:00 / 0:00

國泰金3子公司獲雙銀一銅「國家企業環保獎」肯定

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控3子公司摘下「國家企業環保獎」雙銀一銅，由國泰人壽資深副總經理劉大坤（右）、國泰世華銀行副總經理莊秀珠（中）及國泰產險資深副總經理許嘉元（左）代表出席領獎，展現國泰在綠色營運績效顯著再獲國家級肯定。國泰金控／提供
國泰金控3子公司摘下「國家企業環保獎」雙銀一銅，由國泰人壽資深副總經理劉大坤（右）、國泰世華銀行副總經理莊秀珠（中）及國泰產險資深副總經理許嘉元（左）代表出席領獎，展現國泰在綠色營運績效顯著再獲國家級肯定。國泰金控／提供

國泰金控（2882）長期以「綠色營運、綠色能源及綠色不動產」三大主軸推動營運轉型，並積極發展綠色金融及保險服務，持續將減碳理念融入金融本業。環境部第8屆「國家企業環保獎」2日揭曉，旗下國泰人壽、國泰世華銀行及國泰產險三家子公司皆獲得肯定，其中國泰人壽及國泰世華銀行雙雙榮獲銀級獎，國泰產險首度參加即勇奪銅級獎，展現國泰攜手客戶、企業及供應商共同推動綠色轉型的具體成果，永續實力再獲國家級肯定。

國泰人壽積極推動節能管理及數位服務，2025年碳排放量較2020年減少46.47%，再生能源使用比例達53.9%，並於30棟自有大樓導入智慧能源管理系統，提升用電效率；其中國泰環宇大樓更獲全球不動產永續評鑑（GRESB）滿分肯定。此外，截至2025年，透過「綠色租賃方案2.0」，協助70家企業、110個租賃據點使用再生能源，帶動更多企業加入減碳行列。在保險服務方面，2025年電子投保使用率達99.67%，全年節省約572公噸二氧化碳當量（CO₂e），兼顧環境永續及保戶服務便利性。在永續金融方面，2025年低碳投資金額達2,591億元，並與137家企業展開多次永續議題交流，鼓勵企業強化氣候風險管理及環境資訊揭露，透過資金投入與企業合作雙軌並進，支持產業低碳轉型，持續擴大永續影響力。

六度榮獲國家企業環保獎的國泰世華銀行，持續依循科學基礎減碳目標倡議（SBTi），以控制全球升溫不超過1.5°C為方向訂定減碳目標，2025年國內營運碳排量較2020年減少51%，提前超越2030年減碳42%的目標，再生能源使用率亦達53%，展現節能減碳的具體功效；為鼓勵各單位節約用電，2025年起針對內部各單位非再生能源用電量收取「基本碳費」，全年實收逾新台幣3,900萬元，2026年進一步推動內部超額碳費制度，針對超出用電額度的部分收取費用，並將資金投入節能減碳及能源轉型相關措施，讓減碳理念落實於日常營運。國泰世華銀行亦發揮金融核心職能協助企業低碳轉型，2025年推出「Cathay One一站式轉型金融平台」，整合減碳諮詢服務，並結合永續績效連結授信、綠色授信等金融方案，協助企業掌握碳排放情形、改善能源使用效率，提供企業轉型所需的資源，加速邁向低碳經營。

國泰產險則以「保險保障、損害防阻」兩大核心職能，全面推動低碳轉型，持續落實節能、數位服務及無紙化作業，今年首次參加即獲得銅級獎的肯定。2025年國內營運據點較2020年累積減碳66.9%，提早達成2030年減碳 42%目標，再生能源使用率64.4%，達成年度RE50目標。2025年每件財產保險服務的碳足跡較2019年減少65.2%，展現降低營運碳排放的成果。在保險保障方面，國泰產險積極發展電動車、再生能源及農業保險等綠色保險商品，透過保險分擔相關風險，支持低碳產業穩健發展。在損害防阻方面，將保險服務從「事後理賠」轉為「事前預防」，透過天災風險評估、太陽能設施現場檢查及改善建議，協助企業提前發現潛在風險，降低天然災害可能造成的損失，以保險專業守護客戶資產，提升面對氣候變遷的應變能力。

國泰金 國泰 環保

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

永續金融實力受肯定 兆豐金首獲「國家企業環保獎」銀級獎

國泰世華銀行獲史蒂夫獎7金、2銀、5銅共14項大獎

賴總統：凝聚產業力量 讓綠色轉型成為台灣產業新優勢

連續三度「金融界奧斯卡」大滿貫 中信銀勇奪第十三屆菁業獎8項大獎

相關新聞

新台幣盤中重貶逾2角 央行、出口商聯手抗外資賣壓

AI投資變現能力引爆市場疑慮，全球科技股賣壓再起，外資持續賣股匯出，台灣股匯市同步下挫，新台幣兌美元今天盤中重貶逾2.3...

台灣人救急方式改變了！金融研訓院調查：以前靠儲蓄 現在靠賣股

台灣金融研訓院發布〈2026台灣金融生活調查〉結果。在人工智慧需求增加、台股屢創新高，實質GDP大幅成長背景下，民眾對金融商品或服務的使用信心大幅提升至64.1%，近九成民眾認為家庭收支大致平衡或寬裕，大學生更將投資金融市場視為儲蓄或對抗通膨的方式，不過高齡長者的數位金融落差、大眾對加密貨幣的審慎態度，仍是台灣金融安全網需要持續關注的焦點。

大學生瘋台股投資風險高 金研院與近十家大學合作開設金融知識學分

金融研訓院公布最新的金融生活調查結果，發現大學生因為FOMO等從眾心理促使進場投資，風險也升高，這些心理，來自於學長姐或男女朋友因投資獲利，而加深未進場投資大學生的焦慮感，但盲目投資則更容易虧損；而關於和股匯投資相關的金融教育，金融研訓院院長高一誠指出，已和全國近十家大專院校合作，開設金融教育學分，一學期一學分來灌輸正確的投資觀念。

台灣金融生活調查 民眾急需大額籌錢管道「變賣股票、基金」比率增加

金融研訓院2日發布〈2026台灣金融生活調查〉結果。在人工智慧需求增加、台股一度突破4萬9千點歷史新高及實質GDP大幅成長背景下，民眾對金融商品或服務的使用信心大幅提升至64.1%，近9成民眾認為家庭收支大致平衡或寬裕，大學生更將投資金融市場視為儲蓄或對抗通膨的方式，不過高齡長者的數位金融落差、大眾對加密貨幣的審慎態度，仍是台灣金融安全網需要持續關注的焦點。

安達人壽攜星展銀行拚高資產顧問服務 保費融資、尊榮服務等一次掌握

真正的財富規劃，不僅在於資產累積，更在於為人身保障與家族傳承建立長遠而完整的布局。面對高資產客戶對財富管理、家族保障及世代傳承日益多元的需求，安達人壽與星展銀行（台灣）強強聯手，以「傳承」為共同主題，結合專業財富規劃與高品質客戶體驗，從資產配置延伸至生活品味與情感價值，期望透過更周延的保險規劃與更具專屬感的服務，陪伴客戶守護當下，也為家族未來預作更完善的安排。

國泰產險以科技加速理賠 專利辨識結合自動通知

從天災發生後迅速掌握災情、協助保戶取得理賠，到提升住宅風險與企業營運理賠申請便利性，如何兼顧服務效率、保戶體驗與風險管理，正重新定義保險服務的回應速度與保障價值。國泰產險近年持續導入資料串接、智慧辨識及流程自動化，涵蓋「住宅險、農業險、寵物險、企業貨物險」等多元險種場景，讓服務模式從「事後受理」延伸至「主動關懷」，並強化風險辨識能力，打造更快速、有溫度的理賠服務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。