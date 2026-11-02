新台幣盤中重貶逾2角 央行、出口商聯手抗外資賣壓

AI投資變現能力引爆市場疑慮，全球科技股賣壓再起，外資持續賣股匯出，台灣股匯市同步下挫，新台幣兌美元今天盤中重貶逾2.3角，不過市場傳出央行暫時放寬對出口商賣匯的限制，午後貶幅逐步收斂，終場收在32.592元，仍重貶1.14角。

上週五美國半導體族群重摔，拖累台股今天表現，盤中挫跌812.73點，最低下探44399.10點，終場下跌291.69點，收在44920.14點，宣告失守45000點大關。

台股殺聲隆隆，外資今天再砍735.2億元，呈現連3賣。外資賣股匯出浪潮不停歇，新台幣貶勢難止，今天以32.50元開盤後，匯價急跌，接連貶破32.6、32.7元價位，最低觸及32.714元、重貶逾2.3角，午後貶幅收斂，終場收在32.592元，大貶1.14角，台北及元太外匯市場總成交金額30.78億美元。

不過外匯交易員指出，市場傳出央行可能暫時不限制出口商每日賣匯額度，形同找出口商助陣穩匯，今天隨著新台幣貶至波段低點，確實感受到出口商積極拋匯，而外資午後匯出金額減少，加上央行盤中及尾盤均有調節，貶勢得以緩和。

外匯交易員補充，市場對AI投資效益及獲利前景的疑慮升溫，外資持續賣超台股並匯出，新台幣貶值壓力難消；儘管今天下午貶勢收斂，後續仍須觀察匯價是回歸區間偏弱震盪，或在遞延性匯出賣壓湧現下進一步走貶。

外匯交易員指出，若新台幣快速貶破32.8元關卡，恐動搖市場信心，進而加劇貶勢，短線台股表現及外資動向仍是觀察重點。