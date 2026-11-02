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南山人壽推出年年發美元利變終身險 6年期滿可領生存還本保險金

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
南山人壽推出「南山人壽年年發美元利率變動型還本終身保險」，在市場變動加劇時提供求「穩」的新選擇。南山人壽／提供
南山人壽推出「南山人壽年年發美元利率變動型還本終身保險」，在市場變動加劇時提供求「穩」的新選擇。南山人壽／提供

經典保單再現「復刻重製版」。全球政經環境變動加劇，且戰後嬰兒潮陸續退休或進入準退休期，在市場求「穩」需求下，南山人壽全新上架第6保單年度屆滿，開始領取生存還本保險金的「南山人壽年年發美元利率變動型還本終身保險（定期給付型）」（AUALE，以下簡稱「年年發」），除了是經典再現外，南山人壽在美元利率變動型還本終身保險上，已有第1保單年度就可開始領取生存還本保險金的「美利多鑫」，與被保險人保險年齡達65歲之保單周年日開始給付生存還本保險金的「樂享百歲」，此次再推出還本時間不同的新保單，可提供保戶更完整的選擇。

台灣在2025年底邁入超高齡社會，從人口紅利轉向長壽紅利，及科技進步下，人類壽命不斷延長，退休金準備需求越來越高，壽險保單也需要在強化保障的前提下，不斷推出符合現今社會需要的新商品。南山人壽曾推出與「年年發」類似的經典保單，即「南山人壽年年春還本終身保險（以下簡稱「年年春」）」，停售至今已逾20年，今年再次推出復刻重製版，「年年發」有六大特色，一是擴大可投保年齡，從0歲到最高80歲（繳費年期3年），讓更多年齡層可考慮與規劃投保；二為保障至被保險人保險年齡達110歲的保單年度末，符合壽命延長的需求；三為繳費年期更多選擇，有3年、6年及10年期，第6保單年度末開始每年（月）領取生存還本保險金，提供穩定現金流。

四是保單以美元計價，因應現今保戶不同幣別保單的需求；五為增加二至六級失能豁免保險費，保障持續不中斷；六是身故與完全失能保險金可分期給付，可依不同受益人彈性規劃給付比例及年期，更長時間持續照顧受益人。

南山人壽在1998年首賣「年年春」，當時台灣每年新生兒有27萬到32萬人次、出生率15%左右，65歲以上人口181萬人，占總人口比率不到8.3%，當時年年春熱賣，近六成被保險人是20歲以下，其中10歲以下近39%，主要都是爺奶投保的「金孫保單」或父母替小孩買的「教育基金保單」，40歲以上的中高齡被保險人占率不到8%，即多數還不是為退休金流規劃。

2025年底台灣65歲以上人口已逾467萬人，占總人口比率已破20%，當年度新生兒人數則約近10.6萬人，粗出生率4.5%，國人平均壽命已延長到81.27歲，比1998年時多出5.5歲，百歲以上人口數達5,528人，比1998年時增加近5.9倍，現在擔心的是生命長度不斷延伸，但準備中的退休金是否足夠？

依據調查顯示，國人退休後平均希望每個月能有6.3萬元的退休金，若40歲開始準備，月薪5萬元，每年加薪幅度2%，勞工退休金只有雇主提存，且年化報酬率3%來計算，65歲退休時，用勞退新制月領約1.7萬元，而勞保老年年金則月領約1.9萬元，則每月資金缺口還近2.7萬元左右，要活到80歲就還缺486萬元，這些都尚未包括不健康餘命約7.9年的醫療照護費用。

南山人壽此時復刻重製推出「年年發」，就是要給保戶預先準備未來「花錢的勇氣」，在第6保單年度（含）前，依宣告利率與保單預定利率差額，乘上壽險部分保單價值準備金給付的「增值回饋分享金」購買「增額繳清保險基本保額」，從第6保單年度屆滿之保單年度末開始，會依「基本保額」與「累計增額繳清保險基本保額」，分別乘上對應保單年度生存還本金係數後的總和，給付生存還本保險金。

例如50歲男性，選擇繳費6年期的年年發，基本保額8萬美元，年繳28,417美元（含自動轉帳與高保額折減），6年總繳保費17萬502美元，若假設宣告利率皆為目前宣告的4.4%且增值回饋分享金從第7保單年度開始選擇現金給付，則第6保單年度末開始，每年領取生存還本金，每年可拿到增值回饋分享金、生存還本保險金共計約7,721美元，一個月大約就是新臺幣2萬元。

在不確定的年代，部分資產可考慮規劃為相對確定的項目，為自己預備退休後的現金流；同樣的，年年發仍舊可以是父母為子女預備未來教育基金，陪伴小孩成長；年輕族群為自己預備的成家基金，將未來的必要支出先準備好，南山人壽的「年年發」保單即是希望協助保戶讓「未來 有備而來」。

南山人壽年年發美元利率變動型還本終身保險（定期給付型）特色。資料來源／南山人壽
南山人壽年年發美元利率變動型還本終身保險（定期給付型）特色。資料來源／南山人壽

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