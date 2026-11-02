永續金融實力受肯定 兆豐金首獲「國家企業環保獎」銀級獎

環境部「國家企業環保獎」是企業推動環境保護的最高榮譽獎項，兆豐金控（2886）今年首度榮獲銀級獎肯定，2日兆豐金控董事長董瑞斌受總統賴清德表揚，並由總經理張傳章出席頒獎典禮，從綠色營運、科學減碳到永續金融，兆豐持續將環境永續融入營運及投融資決策，展現以金融核心職能驅動產業低碳轉型的具體成果。

董瑞斌表示，兆豐積極響應環境部「淨零綠生活」倡議，將環保理念落實於日常營運。截至今年5月，全集團累計已有230處據點成為「淨零綠生活－綠色辦公」綠色夥伴；另響應「袋袋箱傳」行動，號召子公司募集逾3.2萬個乾淨二手袋，投入消費市場循環使用。兆豐銀行及兆豐票券亦通過「綠食飯桌」審核，取得環保餐廳認可，將環境永續融入日常營運。

此外，為響應台灣「2050淨零排放」目標，兆豐金控於2024年通過SBTi科學基礎減碳目標，除了透過自身營運減碳降低範疇一、範疇二的碳排量外，也將客戶的碳排放納入投融資業務決策中，訂定集團《議合政策》深化與投融資客戶溝通，並設定減碳目標，在推動核心業務的同時，積極扮演金融產業、環境保護與經濟發展之間的橋樑，引導資金投入永續與低碳領域，帶動產業轉型，共同促進低碳經濟發展。

兆豐金控身為金管會「永續金融先行者聯盟」成員，並擔任「跨部會諮詢工作群」召集人，迄今已辦理6場研討會，聚焦關鍵戰略產業及支持型經濟活動的投融資實務，以金融核心業務引領產業朝淨零排放邁進；另舉辦「永續轉型的新資金模式：混合金融的實務與機會」國際論壇，探討「混合金融（Blended Finance）」機制，期盼透過公共與民間資本的公私協力，為台灣的低碳轉型注入關鍵新動能。

兆豐金控深耕企業永續，除連續4年榮獲道瓊領先指數（DJBIC）「新興市場指數」及「世界指數」成分股，並首度名列S&P《2026永續年鑑》TOP1%、CDP氣候變遷問卷領導等級外，亦6度入選公司治理評鑑前5%、2度獲行政院國家永續發展獎等國內評比肯定，ESG推動實績有目共睹。展望未來，集團將以「發揮正向影響、引領永續發展」為使命，形塑企業永續文化，接軌國際永續趨勢。