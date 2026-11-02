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台新銀行東京分行歡慶十周年 深化台日金融橋梁

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新銀行東京分行成立10週年，與會貴賓共同舉杯祝賀。（左起）台新銀行海外事業處處長陳建宏、駐日本代表處副代表蔡明耀公使、台新銀行總經理林淑真、台新銀行法金執行長陳柏如及台新銀行東京分行協理王柏璋。台新銀行／提供
台新銀行東京分行成立10週年，與會貴賓共同舉杯祝賀。（左起）台新銀行海外事業處處長陳建宏、駐日本代表處副代表蔡明耀公使、台新銀行總經理林淑真、台新銀行法金執行長陳柏如及台新銀行東京分行協理王柏璋。台新銀行／提供

台新銀行東京分行2日於東京明治紀念館辦「成立十週年慶祝午宴」，邀集長期支持台新銀行的企業客戶、合作夥伴及各界貴賓齊聚同慶，見證東京分行里程碑。臺灣駐日本代表處蔡明耀公使應邀蒞臨致賀，台新銀行總經理林淑真率法人金融事業總處執行長陳柏如等經營團隊親臨與會，感謝客戶與合作夥伴長期以來的支持與信任，並分享台新銀行深耕日本市場的策略與願景。

台新銀行總經理林淑真表示，東京分行成立十年來，見證臺日經貿持續深化，一路陪伴許多企業在日本從設立據點、擴大投資走向深耕經營。她強調，與客戶共同成長、並肩面對市場變化與挑戰，是東京分行最重要的價值所在。林淑真並指出，過去十年間歷經疫情、供應鏈重組等嚴峻考驗，台新銀行除提供專業金融服務，亦積極協助客戶因應市場變局，攜手度過艱困時期，深化彼此的合作基礎與信任。台新銀行特別感謝客戶與合作夥伴長期以來的支持與信賴，以及同仁累積的專業與奉獻，期盼未來持續攜手創造高峰。

東京分行自2016年成立以來，積極扮演臺日金融交流的橋梁，提供企業金融、跨境融資、資金管理等多元金融服務，並協助企業掌握營運與投資機會。

近年來，隨著全球供應鏈重組、企業區域布局調整，以及跨境資產配置需求升溫，臺日經貿往來日益緊密，跨境金融服務需求持續攀升。台新銀行憑藉豐富的跨境經驗與完整海外服務網絡，已成為企業拓展日本及亞洲市場的重要金融夥伴。

此次十週年慶祝活動於歷史與文化底蘊深厚的明治紀念館舉行，不僅表達對客戶與合作夥伴的感謝之意，同時搭建臺日企業交流互動平台。與會貴賓就日本經濟發展趨勢、跨境投資機會、資產配置規劃及全球供應鏈發展等議題深入交換意見，共同探討未來合作契機。

為持續提升日本市場服務量能，台新銀行已於2024年設立福岡出張所，進一步完善日本服務網絡。東京與福岡兩據點將發揮協同效益，提供客戶更即時、更全面的金融服務。

展望未來，台新銀行將持續深化日本市場布局，結合香港、新加坡、澳洲及馬來西亞等海外據點資源，建構更完整的亞太金融服務網絡。站在第二個十年的新起點，台新銀行將秉持以客戶為中心的經營理念，攜手客戶與合作夥伴掌握市場機遇，邁向下一個精彩十年。

台新銀行 東京 橋梁

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