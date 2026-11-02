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連續三度「金融界奧斯卡」大滿貫 中信銀勇奪第十三屆菁業獎8項大獎

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
資料來源：台灣金融研訓院「第十三屆菁業獎得獎名單」
資料來源：台灣金融研訓院「第十三屆菁業獎得獎名單」

譽有「金融界奧斯卡」之稱的台灣傑出金融業務菁業獎（簡稱「菁業獎」）2日公布第十三屆得獎名單，中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）勇奪8項大獎，包括7項機構獎及1項特別獎，締造連續三屆提報獎項全數獲獎的傲人成就，創下臺灣金融業前所未有的里程碑。今年適逢中國信託成立60周年，此佳績不僅是對中國信託長期穩健經營與持續創新轉型的最佳肯定，更彰顯身為臺灣最大民營銀行，始終以客戶需求為核心、支持企業成長、響應國家政策及推動永續發展的經營成果。

財團法人台灣金融研訓院主辦之菁業獎今年4月開放選拔，本屆共計71家金融機構角逐，總參選案件達158件，歷經長達6個月激烈且嚴格的初審、複審及決審，中國信託銀行於本屆囊括「最佳海外發展獎」、「最佳財富管理獎」、「最佳消費金融獎」、「最佳人力發展獎」、「最佳綠色金融專案獎」5項特優，以及「最佳數位金融獎」、「最佳風險管理獎」2項優等。值得一提的是，中信銀行以友善金融專案勇奪「特別獎—普惠金融推動獎（樂齡友善）」，兼具專業與溫度的金融服務獲得肯定。

面對臺灣邁入超高齡社會，本屆菁業獎「特別獎—普惠金融推動獎」聚焦於樂齡友善之努力，中信銀行因積極建構涵蓋退休規劃、安養信託、防詐保護與財富傳承的樂齡金融生態圈，透過預簽型安養信託、樂齡照護保險及跨代傳承方案，結合人工智慧（Artificial Intelligence, AI）識詐、交易預警、防詐教育及警銀合作機制，並持續優化友善分行、無障礙ATM、大字模式及數位服務，降低樂齡族群使用門檻，實踐普惠金融與公平待客精神，勇奪本屆「特別獎」肯定。

中信銀行為臺灣最國際化的銀行，深耕國際市場逾半世紀，金融版圖遍及14個國家及地區、超過370處據點，憑藉完整跨境服務網絡與卓越經營成果，協助企業掌握全球供應鏈重組及區域經濟發展契機，提供企業授信、現金管理、跨境金融及供應鏈融資等一站式金融服務，近年海外業務獲利占全行獲利近四成，展現全球布局與在地深耕成果，勇奪本屆「最佳海外發展獎」特優。在財富管理領域，中信銀行以客戶需求為核心，打造涵蓋資產累積、退休規劃、財富傳承及家族治理的全方位服務體系，滿足高資產客戶多元且複雜的金融需求，榮獲本屆「最佳財富管理獎」特優。

此外，中信銀行支持綠色能源發展，擔任哥本哈根基礎建設基金「渢妙一期離岸風場」本國財務顧問，完成臺灣首件融資到位的第三階段區塊開發風場專案；同時攜手新加坡科技新創Evercomm Singapore Pte. Ltd.共同研發「AI碳金融管理平臺－PathMatch」，協助企業落實能源轉型與永續發展。中國信託積極打造以客戶生活需求為核心的零售金融生態圈，攜手統一企業集團（1216）推出「中國信託uniopen聯名卡」，串聯超過30個品牌與上萬個通路，整合支付、數位與會員服務，串接多元日常消費場景，打造更便捷、完整的跨場景消費體驗。啟動「AI驅動職系重構」計畫，透過系統化培訓、跨域共創及實戰應用，打造人機協作的新工作模式與持續學習的企業文化，因而榮獲本屆「最佳綠色金融專案獎」、「最佳消費金融獎」、「最佳人力發展獎」特優殊榮。

面對人工智慧浪潮，中信銀行推動數位轉型逾十年，將AI應用於金融服務、風險管理及客戶服務等場景，打造集團級生成式AI應用生態圈；同時結合AI模型、大數據分析及智能決策技術，建構涵蓋授信、市場及詐欺風險的風控體系，近年平均每年成功攔阻詐騙及盜刷損失逾新臺幣10億元，榮獲本屆「最佳數位金融獎」與「最佳風險管理獎」優等肯定。

中國信託連續三屆於菁業獎締造大滿貫佳績，為成立60周年寫下具指標意義的新頁，將持續以穩健經營與持續創新的實力，朝「臺灣第一、亞洲領先」的領導品牌目標邁進。

中信銀 奧斯卡 中國信託商業銀行

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