大學生瘋台股投資風險高 金研院與近十家大學合作開設金融知識學分

金融研訓院公布最新的金融生活調查結果，發現大學生因為FOMO等從眾心理促使進場投資，風險也升高，這些心理，來自於學長姐或男女朋友因投資獲利，而加深未進場投資大學生的焦慮感，但盲目投資則更容易虧損；而關於和股匯投資相關的金融教育，金融研訓院院長高一誠指出，已和全國近十家大專院校合作，開設金融教育學分，一學期一學分來灌輸正確的投資觀念。

金融研訓院董事長雷仲達表示，此次金融研訓院特別以大學生的投資行為進行質化調查，發現學生們已將投資股市視為存款或抗通膨的工具。金融研訓院院務委員鄭翰在解讀最新調查報告時說明， 現在大學生反而認為定期定額的投資，形同儲蓄，大學生進場之前，會重新定義何謂投資，而且，很多滿18歲的大學生，開銀行帳戶之外就會順勢開證券帳戶，在投資時，會受到家庭影響，例如父母直接出錢，或是同學、學校影響之外，還有受到數位平台的影響。

質化調查也顯示，大學生懂了投資之後，就成為能力的來源，第一次賺錢之後，就會進行後續的投資，甚至還會成為家人諮詢的對象。

不過，值得注意的是，調查結果顯示，大學生雖然在投資時也有「最小充份確信」，例如控制在損失不會影響生活，但也會「小本金悖論」，例如，雖然成本低可容易進場，但也會造成大學生對於小金額進場的獲利金額無感，因而增加投資金額，因此鄭翰也表示，雖然投資門檻降低會有金融普惠效果，但同時仍會帶來風險承擔。

他分析，9月增加6.5萬人再創新高，而且9月份30歲以下開戶數4.1萬戶，占新開戶數6成3。很多年輕人甚至認為這波台股大漲，是翻身機會，但這其中也有風險。此外，大學生投資股市，也和股市上漲造成迫切感、商品簡單，再加上信任的人也在投資有關，也就是一般所稱的FOMO心態。

這份調查也顯，當大學生投資失利時，就會產生另一種「深層的不平等」，可失敗的權利，和階級化的學費，各有不同，例如，父母較有錢的大學生在家長支持之下還有再進場機會，但家庭環境不好的大學生恐怕會被迫退出市場。

高一成指出，投資不可能只有理論，一定要有實作的經驗，他也特別提及儲蓄的重要性指出，如果有儲蓄，槓桿不致開太大，相對更能撐過一段時間的短期波動。倘若大學生沒有作功課，而是同學說，或是光看YOU TUBE等社群平台的說明，但不了解投資標的，這就是隨波逐流的投資，很容易被提早出場。

因此高一誠指出，研訓院對於已和台大、政大、輔大、中原、中山、中正、逢甲、成大、東華等多所大專院校接洽等，由研訓院提供教材，每學期開立1學分的課程，來教授大學生在股匯投資，以及其他重要面向的金融教育課程，研訓院也會從金融界挑選資深的業界人士來當講師。高一誠表示，透過學分方式，學生更有學習誘因，並搭配數位課程、實體報告，業界老師，所有學校的期末報告，也都會來研訓院，現場也會找公股民營及外商銀行來作回饋，並由金融研訓院免費提供教材。