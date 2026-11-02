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國泰世華銀行獲史蒂夫獎7金、2銀、5銅共14項大獎

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰世華銀行 AI、數位應用、防詐與永續金融等多元成果獲史蒂夫獎肯定，頒發7金、2銀、5銅共14項大獎。國泰世華銀行／提供
國泰世華銀行 AI、數位應用、防詐與永續金融等多元成果獲史蒂夫獎肯定，頒發7金、2銀、5銅共14項大獎。國泰世華銀行／提供

國泰世華銀行再獲國際肯定，榮獲有「商業界奧斯卡」之稱的史蒂夫獎（Stevie Awards）共14項大獎，包括7座金獎、2座銀獎及5座銅獎，獲獎成果涵蓋數位科技、AI應用、消費者服務、ESG等面向；其中更奪下「年度最佳企業大獎－大型銀行組」銀獎，反映國泰世華在金融服務、科技創新、營運韌性及永續發展等領域的卓越表現。

隨著生成式AI快速發展，國泰世華加速探索可落地、可驗證的應用場景，為金融服務發展注入新動能。其中，CUBE App推出「對話式功能搜尋」服務，運用生成式AI與自然語言理解技術，讓客戶不必透過繁複選單或關鍵字搜尋，即可快速找到所需服務入口；該服務上線後，每月平均使用量逾15萬詢問次數，獲史蒂夫獎「最佳生成式AI技術應用」金獎及「最佳AI客戶體驗」銀獎肯定。在財富管理場景中，國泰世華將生成式AI導入內部工作平台，打造「理專AI助手」，每年自動整理約110萬通電話，協助理專記錄並萃取客戶需求與互動重點，迅速掌握歷次溝通內容，提供更具延續性與針對性的服務，獲「年度最佳AI應用實踐」銅獎肯定。

除深化AI應用，國泰世華亦持續提升CUBE App的便利性與安全性，推出24小時皆可使用的小額跨境匯款服務，使用者透過臺幣帳戶即可完成八大幣別匯款，最快30分鐘即可全額到帳，提升跨境資金便利性。在安全防護上，CUBE App整合生物辨識及安全驗證機制，應用於登入、轉帳與線上刷卡等場景，並導入帳戶安全健檢服務。同時更攜手集團企業創新推出帳戶安全險，協助客戶降低數位金融風險。憑藉兼顧便利與安全的數位金融體驗，CUBE App獲史蒂夫獎「金融服務」金獎及「金融服務／銀行業」銅獎肯定。

為支撐多元與創新的金融服務，國泰世華積極強化科技基礎建設，提升系統穩定度與營運韌性。面對交易量成長及數位金融快速發展，國泰世華升級台幣核心銀行系統，導入Active-Active雙活架構，並同步升級硬體、網路及帳務基礎設施，透過同步資料複寫及自動容錯機制，確保系統在異常狀況發生時可迅速切換，維持交易服務持續運作並達成零資料遺失。升級後，系統線上效能提升20%，承載能力達原系統6倍，獲史蒂夫獎「年度最佳科技韌性與資安方案」金獎肯定。

同時，隨著系統上雲與應用規模持續擴大，國泰世華導入FinOps多雲資源與成本管理工具 ，整合多雲環境的資源與成本資訊，協助團隊即時掌握資源使用與預算執行情形，提升雲端管理的透明度與效率。導入後，雲端資源利用率翻倍，預算規劃準確度提升，決策周期亦有效縮短，相關成果獲「財務管理解決方案」銅獎肯定。

面對詐騙手法日益複雜，國泰世華透過科技防詐機制強化即時保護能力，打造「國泰盾全方位AI防詐生態系」，以「及早通知可能受到影響的客戶」、「聯邦學習防詐」及「即時快速攔阻」為核心，從近10項高風險特徵中辨識可能受騙跡象，提前發現逾五成重大詐欺案件。截至2025年底，已攔阻逾40億元可疑金流，並攔阻高風險帳戶申請，協助守護客戶資產安全，獲史蒂夫獎「AI公益應用獎」金獎肯定。

同時，國泰世華將防詐行動延伸至不同年齡層與金融使用場景，推出「學童識詐計畫」，攜手內政部警政署及教育部國教署，結合金融專業、政府資源與教育體系，透過識詐動畫、教案及學習單深入全台2,600所國小，並串聯校園宣導、親子場域及跨界合作，迄今已辦理逾100場宣導活動、觸及近6.5萬名學童，獲史蒂夫獎「亞太區企業社會責任計畫獎」金獎肯定。

除了強化防詐保護機制，國泰世華亦持續關注民眾財務健康，從研究、數位工具到教育推廣等面向投入資源，協助民眾建立正確理財觀念與風險意識。自2023年起，國泰世華攜手資誠聯合會計師事務所深化財務健康研究，發布台灣首份《台灣全民財務健康關鍵報告》，並參考國際財務健康研究框架，從日常生活收支、風險抵抗力、財務規劃、財務信心及心理富足五大構面，發展九大財務行為類型，協助民眾掌握自身財務現況與改善方向。截至目前，線上「財務健康檢測」累計參與已突破31萬人次，獲史蒂夫獎「ESG成就獎」金獎及「金融服務」銅獎肯定。

除深耕台灣市場外，國泰世華亦持續將數位金融與永續金融經驗延伸至海外市場。香港分行持續提供多元綠色融資解決方案，建構「永續產品框架」並引入第三方驗證，完善永續金融產品發展基礎，同時推出「永續定期存款產品」，引導企業資金支持具環境及社會效益的項目，並透過綠色金融研討會促進業界交流，獲史蒂夫獎「東北亞最佳永續金融產品」金獎肯定。

國泰世華 國泰 銀行

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