金融研訓院調查 建議投資之外要保留至少三個月以上的儲蓄

金融研訓院今日公布最新的二年一度的「台灣金融生活調查」結果，除了台股近一年多來熱絡使民眾在籌資時的變賣基金和股票比率相較於向家人親友籌資顯著增加之外，金研院仍建議個人儲蓄仍應至少保留三個月以上的生活費用的現金，不宜過度依賴槓桿。

金融研訓院董事長雷仲達指出，金融市場的熱絡已反映在民眾的金融生活當中。這次的調查顯示，民眾對於使用金融商品或服務的信心度提升，生活急難緊急籌資管道在變賣基金與股票的比率也較前次增加。金融研訓院院長高一誠指出，希望從質化調查看出端倪及方向，接下來就是執行的策略。他認為明年TISA會是重要的政策，未來會讓年輕人更知道長期投資的複利效果，已和集保等公司合作設計教材到大學讓學子們更知道複利效果何在。他也表示，未來金研院在金管會推動的全齡金融上，將更讓年輕人了解金融工具共享經濟成長果實。

此次最新的金融生活調查，有二大主題，其一，經濟成長之下的金融生活樣貌，其二，就是vasp專法通過之後，台灣社會是否作好準備？金融研訓院院務委員兼普惠金融總處資深處長鄭翰指出，調查結果發現，在台股熱絡之下，民眾面臨緊急狀況的籌錢管道，父母友人的人際安全網重要性下降，但透過賣股票、金融商品來籌資的比率有所增加。今年調查結果顯示，個人儲蓄及家庭友人籌資占比下降至72%，但和變賣股票和基金、保單借款及銀行貸款比率的比率則持續增加，今年分別較去年增加3.8%、5.2%、10.6%。他也指出，調查結果仍建議個人儲蓄仍應至少保留三個月以上的生活費用的現金。

鄭翰指出，台灣已有超過半數的民眾，有51.6%、過半的民眾有超過半年的家庭財務緩衝，3至6個月有10.7%，也就是約三分之二的民眾有3個月以上的財務緩衝。對於民眾對使用包括股票、ETF等金融服務與商品具有信心，調查結果顯示，51.4%還算有信心、12.7%非常有信心，所以共有64%有信心。此外，由於數位平台風行，鄭翰指出，調查結果顯示民眾要理財時，向正規管道尋求建議正減少中，例如，理專等銀行管道的，從2年前的24%降至11%，反而是從投顧老師得到投資建議的，從12.9%增至22.9%。

雷仲達也指出，金融研訓院透過每兩年一次的金融生活調查，找出不同族群還需補強的高風險盲點，以協助提升民眾的金融韌性，強化青年理財教育，讓金融社會安全網更加牢固與綿密。調查中亦發現，民眾的防詐信心已隨著政府的打詐措施而有明顯提升，展現打詐有初步成效；另一方面調查結果也發現，70歲以上的群族在電子支付、防詐信心方面呈現高齡金融弱勢；二是政府今年6月底推動虛擬資產專法，民眾聽過加密貨幣雖然達到7成6，但表示了解的卻只有2成，呈現明顯落差，這些數據未來都將提供給主管機關做為擬定政策時的參考。

鄭翰分析，台股多頭使2025年的家庭金融資產全數成長，成長率8.7%，可支配所得，每戶已突破100萬，每人約36萬，消費成長也超過5%，超過2024年各季，因此，這次調查結果也反映此現象，受訪民眾認為家庭收支寬裕、或可以支應的，從2年前的74.6%增至86.5%，為歷年新高，但仍有10%的民眾，因為K型經濟而認為有支應上的困難。調查也顯示，民眾認為有信心避免詐騙，從65.7%增至73.8%，這也跟打詐報案數字連動，2025年打詐儀表板的報案件數為19.7萬，今年前9月已減為11.9萬件。

金融研訓院金融科技中心主任吳文蔚則對虛擬資產投資意願指出，儘管虛擬資產專法通過，但仍有接近7成的民眾，不願意持有加密貨幣或虛擬資產。高一誠認為，民眾可能因為不了解，因此對於使用虛擬資產仍有疑慮，相信隨著民眾的了解，使用意願應會增加。