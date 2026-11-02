快訊

原計畫到波蘭當交換生…19歲電機系男大生遭酒駕撞死 南檢聲押肇事男

被問蔡其昌「弱智說」表情曝 盧秀燕反擊：支持鮮奶政策市民是智者

美股投資人注意！ 台北時間今晚10點半美股才開盤 原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

金融研訓院調查 建議投資之外要保留至少三個月以上的儲蓄

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金融研訓院今日公布最新的二年一度的「台灣金融生活調查」結果。記者朱漢崙／攝影
金融研訓院今日公布最新的二年一度的「台灣金融生活調查」結果。記者朱漢崙／攝影

金融研訓院今日公布最新的二年一度的「台灣金融生活調查」結果，除了台股近一年多來熱絡使民眾在籌資時的變賣基金和股票比率相較於向家人親友籌資顯著增加之外，金研院仍建議個人儲蓄仍應至少保留三個月以上的生活費用的現金，不宜過度依賴槓桿。

金融研訓院董事長雷仲達指出，金融市場的熱絡已反映在民眾的金融生活當中。這次的調查顯示，民眾對於使用金融商品或服務的信心度提升，生活急難緊急籌資管道在變賣基金與股票的比率也較前次增加。金融研訓院院長高一誠指出，希望從質化調查看出端倪及方向，接下來就是執行的策略。他認為明年TISA會是重要的政策，未來會讓年輕人更知道長期投資的複利效果，已和集保等公司合作設計教材到大學讓學子們更知道複利效果何在。他也表示，未來金研院在金管會推動的全齡金融上，將更讓年輕人了解金融工具共享經濟成長果實。

此次最新的金融生活調查，有二大主題，其一，經濟成長之下的金融生活樣貌，其二，就是vasp專法通過之後，台灣社會是否作好準備？金融研訓院院務委員兼普惠金融總處資深處長鄭翰指出，調查結果發現，在台股熱絡之下，民眾面臨緊急狀況的籌錢管道，父母友人的人際安全網重要性下降，但透過賣股票、金融商品來籌資的比率有所增加。今年調查結果顯示，個人儲蓄及家庭友人籌資占比下降至72%，但和變賣股票和基金、保單借款及銀行貸款比率的比率則持續增加，今年分別較去年增加3.8%、5.2%、10.6%。他也指出，調查結果仍建議個人儲蓄仍應至少保留三個月以上的生活費用的現金。

鄭翰指出，台灣已有超過半數的民眾，有51.6%、過半的民眾有超過半年的家庭財務緩衝，3至6個月有10.7%，也就是約三分之二的民眾有3個月以上的財務緩衝。對於民眾對使用包括股票、ETF等金融服務與商品具有信心，調查結果顯示，51.4%還算有信心、12.7%非常有信心，所以共有64%有信心。此外，由於數位平台風行，鄭翰指出，調查結果顯示民眾要理財時，向正規管道尋求建議正減少中，例如，理專等銀行管道的，從2年前的24%降至11%，反而是從投顧老師得到投資建議的，從12.9%增至22.9%。

雷仲達也指出，金融研訓院透過每兩年一次的金融生活調查，找出不同族群還需補強的高風險盲點，以協助提升民眾的金融韌性，強化青年理財教育，讓金融社會安全網更加牢固與綿密。調查中亦發現，民眾的防詐信心已隨著政府的打詐措施而有明顯提升，展現打詐有初步成效；另一方面調查結果也發現，70歲以上的群族在電子支付、防詐信心方面呈現高齡金融弱勢；二是政府今年6月底推動虛擬資產專法，民眾聽過加密貨幣雖然達到7成6，但表示了解的卻只有2成，呈現明顯落差，這些數據未來都將提供給主管機關做為擬定政策時的參考。

鄭翰分析，台股多頭使2025年的家庭金融資產全數成長，成長率8.7%，可支配所得，每戶已突破100萬，每人約36萬，消費成長也超過5%，超過2024年各季，因此，這次調查結果也反映此現象，受訪民眾認為家庭收支寬裕、或可以支應的，從2年前的74.6%增至86.5%，為歷年新高，但仍有10%的民眾，因為K型經濟而認為有支應上的困難。調查也顯示，民眾認為有信心避免詐騙，從65.7%增至73.8%，這也跟打詐報案數字連動，2025年打詐儀表板的報案件數為19.7萬，今年前9月已減為11.9萬件。

金融研訓院金融科技中心主任吳文蔚則對虛擬資產投資意願指出，儘管虛擬資產專法通過，但仍有接近7成的民眾，不願意持有加密貨幣或虛擬資產。高一誠認為，民眾可能因為不了解，因此對於使用虛擬資產仍有疑慮，相信隨著民眾的了解，使用意願應會增加。

台股 儲蓄 基金

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台灣金融生活調查 民眾急需大額籌錢管道「變賣股票、基金」比率增加

TISA最新數據曝光 誰最積極存退休金？

經濟日報社論／加速REITs改革 讓全民共享收益

台股開戶數逼近1,500萬！10月30歲以下新增3.6萬人、占新增戶逾5成

相關新聞

00892配息大爆發！每股配發提高至4元 半年配息率高達10.3%

富邦台灣半導體ETF（00892）2日公告配息，預計每股配發4元，較前一次2.46元大增1.54元，以11月2日收盤價38.7元計算，半年配息率高達10.3%。

大學生瘋台股投資風險高 金研院與近十家大學合作開設金融知識學分

金融研訓院公布最新的金融生活調查結果，發現大學生因為FOMO等從眾心理促使進場投資，風險也升高，這些心理，來自於學長姐或男女朋友因投資獲利，而加深未進場投資大學生的焦慮感，但盲目投資則更容易虧損；而關於和股匯投資相關的金融教育，金融研訓院院長高一誠指出，已和全國近十家大專院校合作，開設金融教育學分，一學期一學分來灌輸正確的投資觀念。

台灣金融生活調查 民眾急需大額籌錢管道「變賣股票、基金」比率增加

金融研訓院2日發布〈2026台灣金融生活調查〉結果。在人工智慧需求增加、台股一度突破4萬9千點歷史新高及實質GDP大幅成長背景下，民眾對金融商品或服務的使用信心大幅提升至64.1%，近9成民眾認為家庭收支大致平衡或寬裕，大學生更將投資金融市場視為儲蓄或對抗通膨的方式，不過高齡長者的數位金融落差、大眾對加密貨幣的審慎態度，仍是台灣金融安全網需要持續關注的焦點。

安達人壽攜星展銀行拚高資產顧問服務 保費融資、尊榮服務等一次掌握

真正的財富規劃，不僅在於資產累積，更在於為人身保障與家族傳承建立長遠而完整的布局。面對高資產客戶對財富管理、家族保障及世代傳承日益多元的需求，安達人壽與星展銀行（台灣）強強聯手，以「傳承」為共同主題，結合專業財富規劃與高品質客戶體驗，從資產配置延伸至生活品味與情感價值，期望透過更周延的保險規劃與更具專屬感的服務，陪伴客戶守護當下，也為家族未來預作更完善的安排。

國泰產險以科技加速理賠 專利辨識結合自動通知

從天災發生後迅速掌握災情、協助保戶取得理賠，到提升住宅風險與企業營運理賠申請便利性，如何兼顧服務效率、保戶體驗與風險管理，正重新定義保險服務的回應速度與保障價值。國泰產險近年持續導入資料串接、智慧辨識及流程自動化，涵蓋「住宅險、農業險、寵物險、企業貨物險」等多元險種場景，讓服務模式從「事後受理」延伸至「主動關懷」，並強化風險辨識能力，打造更快速、有溫度的理賠服務。

金價跌破4,000美元後止跌？高盛：賣壓未完 兩大關卡成焦點

國際金價跌破每英兩4,000美元大關後，2日小幅反彈，但仍徘徊在3,900美元附近，盤中最高3,914.97美元、最低3,892.90美元。觀察近五日走勢，金價從4,060美元附近一路下挫，累計跌逾150美元，上周五更一度跌破3,900美元，創近一年新低，短線跌勢尚未明顯扭轉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。