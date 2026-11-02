臺灣周高雄亞資中心論壇 聚焦政策成果與國際布局

臺灣推動亞洲資產管理中心持續展現具體成果，如何進一步深化金融市場開放、吸引國際資金，並將金融資源轉化為支持產業發展的動能，成為下一階段的重要課題。2026臺灣周核心活動「亞洲資產管理中心」論壇將於11月6日上午在高雄展覽館登場，匯聚國內外政府、金融及產業界代表，透過國際經驗交流、政策成果分享與跨領域對話，共同探討臺灣資產管理產業的發展契機與未來布局。

本次論壇以亞洲資產管理中心（下稱亞資中心）政策成果與未來發展為核心，由金融監督管理委員會、高雄市政府及證券期貨周邊單位共同主辦，聚焦金融資源與產業鏈結如何為產業創新與發展注入關鍵動能。邀請金融監督管理委員會彭金隆主委、高雄市羅達生副市長與臺灣證券交易所林修銘董事長致詞，展現中央、地方與資本市場攜手推動亞資中心的重視與支持。

論壇講者涵蓋中央與地方政府、金融及產業界等國內外重要代表，並特別邀請東京國際金融機構 FinCity.Tokyo 會長中曾宏分享日本推動國際金融中心之經驗，深化臺日金融交流；另由投信投顧公會理事長尤昭文解析全球金融市場發展趨勢及另類資產配置方向。

兩場專題對談則聚焦地方金融專區推動成果與產業發展，以及全球資產管理趨勢與亞資中心未來策略。首場邀請高雄市副市長羅達生、日月光行政資源中心副總經理李叔霞及中信銀行資深副總經理楊子宏，從地方政府、在地企業及進駐金融業者角度，分享專區推動經驗與對產業發展的助益；第二場由金管會副主委莊琇媛主持，邀請臺灣證券交易所業務委員胡則華、KPMG 主席陳俊光、中華開發資本總經理南怡君及黑石集團財富管理亞太區主管 Ed Huang 共同與談，探討國際金融趨勢及臺灣資產管理產業的未來發展方向。

本論壇透過國際經驗交流與產官跨域對話，凝聚亞資中心發展共識，促進金融與產業深度鏈結，形成資金挹注產業，產業成長帶動金融發展的良性循環。期盼未來持續深化亞洲資產管理中心政策，拓展臺灣與國際市場的鏈結及合作，開創金融與產業共榮、經濟永續成長的新局。

誠摯邀請各界踴躍參與，共同掌握亞洲資產管理發展新趨勢。活動詳情及報名資訊，請參閱「亞洲資產管理中心」論壇報名網站：https://2026aamc.ctee.com.tw/。

2026「臺灣周」活動將於 11 月 3 日至 13 日舉行，歡迎各界參與並透過論壇與博覽會展開深入交流。更多活動資訊，請參閱官方網站：www.taiwanweeks.com。