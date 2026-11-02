快訊

賴瑞隆辦多場綠能公聽會後 柯志恩：第一筆政治獻金就是雲豹捐的

波蘭憲政危機！總理vs.總統司法主導權爭奪戰

棒球／西武獅台灣系列賽門票4日中午開賣 限定法披、應援手燈與衝鋒旗等球迷搶收

聽新聞
0:00 / 0:00

臺灣周高雄亞資中心論壇 聚焦政策成果與國際布局

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣推動亞洲資產管理中心持續展現具體成果，如何進一步深化金融市場開放、吸引國際資金，並將金融資源轉化為支持產業發展的動能，成為下一階段的重要課題。2026臺灣周核心活動「亞洲資產管理中心」論壇將於11月6日上午在高雄展覽館登場，匯聚國內外政府、金融及產業界代表，透過國際經驗交流、政策成果分享與跨領域對話，共同探討臺灣資產管理產業的發展契機與未來布局

本次論壇以亞洲資產管理中心（下稱亞資中心）政策成果與未來發展為核心，由金融監督管理委員會、高雄市政府及證券期貨周邊單位共同主辦，聚焦金融資源與產業鏈結如何為產業創新與發展注入關鍵動能。邀請金融監督管理委員會彭金隆主委、高雄市羅達生副市長與臺灣證券交易所林修銘董事長致詞，展現中央、地方與資本市場攜手推動亞資中心的重視與支持。

論壇講者涵蓋中央與地方政府、金融及產業界等國內外重要代表，並特別邀請東京國際金融機構 FinCity.Tokyo 會長中曾宏分享日本推動國際金融中心之經驗，深化臺日金融交流；另由投信投顧公會理事長尤昭文解析全球金融市場發展趨勢及另類資產配置方向。

兩場專題對談則聚焦地方金融專區推動成果與產業發展，以及全球資產管理趨勢與亞資中心未來策略。首場邀請高雄市副市長羅達生、日月光行政資源中心副總經理李叔霞及中信銀行資深副總經理楊子宏，從地方政府、在地企業及進駐金融業者角度，分享專區推動經驗與對產業發展的助益；第二場由金管會副主委莊琇媛主持，邀請臺灣證券交易所業務委員胡則華、KPMG 主席陳俊光、中華開發資本總經理南怡君及黑石集團財富管理亞太區主管 Ed Huang 共同與談，探討國際金融趨勢及臺灣資產管理產業的未來發展方向。

本論壇透過國際經驗交流與產官跨域對話，凝聚亞資中心發展共識，促進金融與產業深度鏈結，形成資金挹注產業，產業成長帶動金融發展的良性循環。期盼未來持續深化亞洲資產管理中心政策，拓展臺灣與國際市場的鏈結及合作，開創金融與產業共榮、經濟永續成長的新局。

誠摯邀請各界踴躍參與，共同掌握亞洲資產管理發展新趨勢。活動詳情及報名資訊，請參閱「亞洲資產管理中心」論壇報名網站：https://2026aamc.ctee.com.tw/

2026「臺灣周」活動將於 11 月 3 日至 13 日舉行，歡迎各界參與並透過論壇與博覽會展開深入交流。更多活動資訊，請參閱官方網站：www.taiwanweeks.com

高雄 布局 金融市場

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AAM論壇聚焦台灣ETF市場成長 證交所深化商品創新與國際合作

國泰資產管理高峰會 回響熱

北美華人會計師協會完成參訪 深化台美資本市場、創新產業與僑務交流

當AI開始代勞思考…我們如何把主權交還給自己？ 2026國際思辨教育論壇圓滿落幕

相關新聞

台灣金融生活調查 民眾急需大額籌錢管道「變賣股票、基金」比率增加

金融研訓院2日發布〈2026台灣金融生活調查〉結果。在人工智慧需求增加、台股一度突破4萬9千點歷史新高及實質GDP大幅成長背景下，民眾對金融商品或服務的使用信心大幅提升至64.1%，近9成民眾認為家庭收支大致平衡或寬裕，大學生更將投資金融市場視為儲蓄或對抗通膨的方式，不過高齡長者的數位金融落差、大眾對加密貨幣的審慎態度，仍是台灣金融安全網需要持續關注的焦點。

安達人壽攜星展銀行拚高資產顧問服務 保費融資、尊榮服務等一次掌握

真正的財富規劃，不僅在於資產累積，更在於為人身保障與家族傳承建立長遠而完整的布局。面對高資產客戶對財富管理、家族保障及世代傳承日益多元的需求，安達人壽與星展銀行（台灣）強強聯手，以「傳承」為共同主題，結合專業財富規劃與高品質客戶體驗，從資產配置延伸至生活品味與情感價值，期望透過更周延的保險規劃與更具專屬感的服務，陪伴客戶守護當下，也為家族未來預作更完善的安排。

國泰產險以科技加速理賠 專利辨識結合自動通知

從天災發生後迅速掌握災情、協助保戶取得理賠，到提升住宅風險與企業營運理賠申請便利性，如何兼顧服務效率、保戶體驗與風險管理，正重新定義保險服務的回應速度與保障價值。國泰產險近年持續導入資料串接、智慧辨識及流程自動化，涵蓋「住宅險、農業險、寵物險、企業貨物險」等多元險種場景，讓服務模式從「事後受理」延伸至「主動關懷」，並強化風險辨識能力，打造更快速、有溫度的理賠服務。

金價跌破4,000美元後止跌？高盛：賣壓未完 兩大關卡成焦點

國際金價跌破每英兩4,000美元大關後，2日小幅反彈，但仍徘徊在3,900美元附近，盤中最高3,914.97美元、最低3,892.90美元。觀察近五日走勢，金價從4,060美元附近一路下挫，累計跌逾150美元，上周五更一度跌破3,900美元，創近一年新低，短線跌勢尚未明顯扭轉。

台幣重摔貶破32.7、央行急出招救匯 傳突解禁出口商賣美元限額

彭博資訊報導，外匯交易員透露，台灣央行通知部分銀行，出口商賣出美元的交易，將不再受到先前設定的每日限額限制。近期正值台幣匯率疲弱，新台幣今（2日）走弱，回貶至32.6元弱方，此為上周五公股銀行賣出美元前的水準，表現墊底於主要亞幣。

元大證券首開業界先例！開放新戶體驗Google企業級AI助理

面對全球金融市場瞬息萬變與資訊爆炸時代，洞察AI已躍升為投資人解讀大量市場財經新聞、分析法說會內容及財報脈絡並交流想法的工具。根據Mastercard Taiwan公布的「2026台灣消費者AI使用習慣調查」，近七成台灣民眾每週使用AI助理，而Gemini是受訪者最常使用的AI工具之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。