台灣金融生活調查 民眾急需大額籌錢管道「變賣股票、基金」比率增加

金融研訓院2日發布〈2026台灣金融生活調查〉結果。在人工智慧需求增加、台股一度突破4萬9千點歷史新高及實質GDP大幅成長背景下，民眾對金融商品或服務的使用信心大幅提升至64.1%，近9成民眾認為家庭收支大致平衡或寬裕，大學生更將投資金融市場視為儲蓄或對抗通膨的方式，不過高齡長者的數位金融落差、大眾對加密貨幣的審慎態度，仍是台灣金融安全網需要持續關注的焦點。

〈台灣金融生活調查〉自2020年起每2年執行一次，2026年研究採量化調查與質化訪談並行；量化調查委託典通股份有限公司執行，使用家用電話及手機訪問全台18歲以上民眾，有效樣本數為1,070人，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3%。質化研究委託世新大學社心系主任張志堯執行，針對36位19至26歲、具真實投資經驗的在學大學生進行深度訪談，以剖析當代台灣社會的金融生活面貌。

近兩年來，全球對人工智慧（AI）與半導體的強力需求，成為台股的核心主力並帶動台灣經濟成長，本次調查顯示，台灣民眾對使用金融商品與服務的信心，從2024年的38.9%大幅提升至64.1%；家庭收支的支應日常生活開銷方面，高達86.5%的民眾感到寬裕或得以支應；在緊急預備金方面，51.6%的民眾擁有足以維持至少半年生活基本開銷的存款緩衝。

歷次調查民眾急需緊急大額用錢時的籌錢管道，多數使用自己儲蓄、家庭及朋友來源等人際安全網為主，本次調查顯示，「變賣股票、基金」的比率正在增加，意味著隨著股市熱潮，民眾將自身的現金儲蓄移往投資，一旦急需用錢時，若缺乏足夠的可立即動用現金必須變賣股票或基金，又遇市場波動或回檔時，只能低價出售而產生實質虧損風險，因此必需留意投資與自身儲蓄的衡平。

在台股熱絡之時，民眾尋求理財建議管道相形多元，與2024年調查相較，來自社群、網紅（投顧老師）的比率逐漸增加，但來自銀行及金融專業意見的比率降低。這個調查結果，可以提供銀行或金融業關鍵思考：民眾資訊管道的轉移，代表金融業除本身具備專業權威之外，還應進一步深耕影音與社群媒體，以專業形象在網路建立更多影響力。

此外，政府展現打詐決心，推動《詐欺犯罪危害防制條例》等打詐專法修法與跨部會攔阻行動，已初見成效，民眾對避免金融詐騙的信心，也從2024年的65.7%提升至73.8%。

儘管民眾整體使用金融服務與自身財務體質改善，進一步從交叉分析中仍可發現，高齡長者仍為金融生活的高風險族群。調查顯示，70歲以上長者在金融服務使用的信心度、電子支付使用率（僅39.9%）明顯落後其他年齡層，且有近兩成在面對緊急大額用錢時缺乏籌錢管道或「不知道」從何籌錢，值得持續關注。

本次質化研究聚焦於大學生的投資行為，訪談發現，大學生透過ETF、零股與定期定額，將投資視為對抗通膨與強迫儲蓄的手段，展現出「投資成人化」趨勢。研究提醒，零股交易雖降低了普惠金融門檻，但也衍生出「小本金悖論」——本金少使得試錯成本看似降低，卻也容易誘使年輕族群追逐高風險商品，需持續透過普惠金融教育加以引導。

虛擬資產與加密貨幣問市，是金融科技的效率革命，且已成為許多國家的戰備考量，立法院也在2026年6月通過VASP專法將之納管，不過此次調查顯示，雖然有76%的民眾曾聽聞虛擬資產，但自認真正了解者僅占21%。多數人（67.6%）將其視為投資工具，僅3成有意願購買或持有加密貨幣，顯示社會大眾看態虛擬資產與加密貨幣的心態仍趨保守。