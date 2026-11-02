輸銀：金融支持助企業強化韌性 利息減收逾44億元

輸出入銀行表示，雖然製造業及營建業景氣回升，但傳統產業與中小企業仍面臨挑戰，因此持續推動金融支持措施協助企業強化韌性；截至今年10月底，申請貿易融資利息減碼措施減收金額達新台幣44.75億元，中小企業占比約89.1%。

輸出入銀行今天發布新聞稿說明，台經院近日公布最新景氣動向調查，受惠於高科技產業擴廠、公共建設及人工智慧基礎建設與消費性電子產品備貨需求帶動，製造業及營建業的產業景氣回升。

輸銀指出，不過，地緣政治影響尚存，國際能源價格上漲，金融市場波動及終端消費需求疲軟等風險仍在，使傳統產業與中小企業仍面臨挑戰，各產業景氣復甦看法產生分歧，因此財政部持續推動「金融支持措施」，協助中小企業及傳統產業強化營運韌性及升級轉型。

根據輸銀統計，自去年8月7日開辦至今年10月底，「貿易融資利息減碼（收）」已受理1萬250件申請，累計融資金額達6637.94億元，利息減收達44.75億元，實質協助5543家廠商，中小企業受理金額占比約89.1%。

就產業別觀察，輸銀表示，合計申辦利息減收前5大產業依序為批發業（23.71%）、金屬製品製造業（18.38%）、機械設備製造業（10.60%）、塑膠製品製造業（6.20%）及基本金屬製造業（5.52%）。

輸銀說明，在風險控管與市場拓展方面，同步推動「輸出保險費用減免」措施，截至今年10月底止，已協助848家廠商，費用減免件數達1萬8338件，減免金額達1.66億元，有助企業降低貿易風險，並協助其開拓新市場、新客戶，擴大國際營運基磐。