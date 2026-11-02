金融界「奧斯卡」菁業獎得獎名單揭曉

為樹立金融同業楷模，促進交流學習，激勵金融業持續進步與創新，由金融監督管理委員會、農業部、台灣金融研訓院與銀行公會、財金資訊公司、金融聯合徵信中心、聯合信用卡處理中心等單位共同主辦的「第十三屆台灣傑出金融業務菁業獎」，於11月2日公布得獎名單。

素有金融界「奧斯卡」美譽的菁業獎，向來備受台灣金融界矚目，吸引金融業者踴躍參選。透過嚴謹的評選機制，菁業獎持續發掘具示範價值的優秀案例，促進同業觀摩學習，帶動金融服務品質提升。

本屆「機構獎」共吸引71家金融機構提出158件案件參選，並於評審面向納入防制詐騙成效，彰顯金融業守護民眾財產安全的責任與決心。經歷為期三個月的初審、複審及決審，最終由38家機構提出的62件案件獲獎。

此外，因應台灣邁入超高齡社會，本屆配合政府政策，以樂齡金融為主題，設置「特別獎：普惠金融推動獎－樂齡友善」，表揚金融機構在提升樂齡族群金融服務便利性與可近性上的具體成果。本獎項共受理22件參選案件，經嚴謹審查，計有7件案件獲獎。

本屆「特殊貢獻獎」由上海商業儲蓄銀行常務獨立董事陳木在獲獎，表彰其長年深耕金融領域，對台灣金融改革與人才培育的卓越貢獻。

第十三屆菁業獎頒獎典禮預訂於12月18日在台灣金融研訓院菁業堂隆重舉行，將邀請金融界、各界賢達及得獎機構共襄盛舉，見證台灣金融業的創新成果與表現。