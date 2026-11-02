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安達人壽攜星展銀行拚高資產顧問服務 保費融資、尊榮服務等一次掌握

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
安達人壽與星展銀行（台灣）強強聯手，共同推出高資產顧問服務。安達人壽／提供
安達人壽與星展銀行（台灣）強強聯手，共同推出高資產顧問服務。安達人壽／提供

真正的財富規劃，不僅在於資產累積，更在於為人身保障與家族傳承建立長遠而完整的布局。面對高資產客戶對財富管理、家族保障及世代傳承日益多元的需求，安達人壽與星展銀行（台灣）強強聯手，以「傳承」為共同主題，結合專業財富規劃與高品質客戶體驗，從資產配置延伸至生活品味與情感價值，期望透過更周延的保險規劃與更具專屬感的服務，陪伴客戶守護當下，也為家族未來預作更完善的安排。

為讓「傳承」不僅止於財富規劃，更能融入生活品味與家族情感，安達人壽與星展銀行（台灣）不定期為星展銀行（台灣）高資產客戶量身打造高品質交流體驗。於10月21日共同舉辦的「豐盛盈家 傳承私享會」中，特別邀請國際知名藝術珠寶品牌代表親臨現場，分享作品設計理念與工藝巧思。透過兼具深度與品味的珠寶鑑賞活動，引領貴賓從珠寶美學延伸思考家族世代記憶與價值傳承。

而高資產客戶所關注的議題，也早已超越資產累積與投資配置，進一步延伸至家族保障、企業接班、資產傳承，以及如何將家族精神與價值延續至下一代。因應高資產客戶多元且個人化的財富管理需求，安達人壽進一步提供三大專屬服務，從資金運用、尊榮體驗至專業顧問諮詢，提供更完整的服務。

保費融資方案：結合分紅保險商品與保費融資規劃，為高資產客戶提供更多元的資產配置選擇，讓客戶在為自己與家人建構保障的同時，亦能兼顧財富傳承需求，並保留資金運用彈性，協助客戶更靈活地進行整體財務規劃。

尊榮服務：為深耕高資產客群經營與擴展，安達人壽2026 年正式推出尊榮服務會員服務。攜手全球頂級禮賓服務商奧思禮（Aspire Lifestyles），引入「私人飛機會籍」、「亞洲 50 大餐廳 Kitchen Tour」、「星野集團獨家禮遇」等稀缺資源，將保險服務延伸至客戶的極致生活體驗。

專屬顧問諮詢：提供高資產客戶專屬顧問諮詢服務，依據個別需求串聯財務規劃、人身風險保障及財富傳承等專業資源，協助客戶從跨領域視角思考，完善家族資產配置與世代傳承規劃。

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