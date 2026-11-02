PIMCO：Fed 12月仍可能升息 只是政策重新校準、非重啟升息循環

美國聯準會（Fed）10月按兵不動，政策利率維持在 3.75%至4%。品浩（PIMCO）指出，Fed在12月及明年初都可能再升息1碼（即.25個百分點），但只是利率政策重新校準，而非升息循環的開端。

PIMCO經濟學家衛艾婷（Tiffany Wilding）及威斯伍德（Graeme Westwood）指出，Fed決定維持利率不變，部分考量來自金融環境。2026 年以來，美國長天期公債殖利率已明顯上升，推高借貸成本，並抵銷強勁股市對經濟成長帶來的部分支撐。

PIMCO指出，近期低品質借款人（主要為 CCC 評級債券）的信用利差擴大，AI 價值鏈中的部分領域也出現類似情況。這些企業的商業模式尤其仰賴巨額前期投資，且後續維護投資規模仍存在不確定性。這與Fed主席的華許的說法一致。也就是說，科技投資對利率相當敏感，因此決策官員有空間等待並評估較高利率的影響，而不必連續在每次會議升息。

不過，PIMCO認為，暫停升息並不代表Fed已完成政策調整。美國內需支出仍具韌性，資本投資維持強勁，通貨膨脹則大致橫向發展。這些情況使決策官員仍對高於目標的通膨持續保持警戒，無論原因是需求比預期更強，或新的供給衝擊再度推升價格壓力。

PIMCO的基準情境仍是Fed將在12月升息，且2027年初存在再升息一次的風險，之後政策利率可能維持較長時間不變。重要的是，長天期殖利率近期上升，主要由市場對政策利率的預期提高所推動，而非期限溢酬上升。

PIMCO認為，在Fed的未來數次會議中，若要維持目前的緊縮效果，就必須實現市場已反映的升息預期，否則金融環境可能重新寬鬆，使通膨維持高檔。

PIMCO指出，進入2027年後，若通膨降溫的跡象更明確，加上借貸成本升高對經濟造成更大的拖累，進一步升息的必要性可能降低。藥效或許已開始發揮作用，但Fed尚未宣布療程結束。